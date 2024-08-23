«Тактический курьёз»: в западной прессе оценили танк Т-90М в сапёрном оснащении

Источник изображения: topwar.ru

На полях недавно прошедшей выставки «Армия-2024» среди прочих новинок, представленных широкой публике, фигурировал танк Т-90М «Прорыв», оборудованный противоминным тралом.

Это тактический курьёз. После недавней модернизации Т-90М можно считать самым мощным российским ОБТ, задействованным на Украине. Как представляется, его конфигурация с сапёрной системой мало соответствует той мощи, которая заложена в эту бронемашину

- даётся оценка в издании Defensa.

Как указывается, чаще всего противоминные модификации создаются на базе устаревших изделий, так как они сталкиваются с «самыми суровыми условиями боя» [то есть подвержены максимальному риску] при проделывании проходов в заграждениях противника.

Как можно понять из рассуждений автора, Т-90М «Прорыв» получил противоминную модификацию, так как должен оказаться на «острие атаки» как раз из-за своей огромной мощи, в том числе касающейся оборонительных систем.

Источник изображения: topwar.ru

По его словам, новая версия данного ОБТ предусматривают оснащение корпуса и башни танка камуфляжем, который затрудняет его обнаружение в тепловом спектре, а также оборудование машины различными датчиками [определения угроз] и довольно высоким решетчатым «казематом» [«скворечником»] для отражения атак дронов.

Приданная Т-90М сапёрная система состоит из нескольких элементов. Первый удар принимают на себя небольшие «ролики», расположенные спереди в ряд и подвешенные на единой цепи. Гипотетически взрыв может ограничиться воздействием только на них.

Источник изображения: topwar.ru

Далее, ближе к танку, находится массивный [двухколейный] минный трал. На нем установлены 6 излучающих элементов, которые генерируют магнитное поле для воздействия на мины с целью их разрушения.

Как поясняется в западной прессе, сапёрная модификация танка Т-90М «Прорыв» имеет боевую массу в 51 тонну, развивает скорость 60 км/ч благодаря двигателю В-92С2Ф на 1130 л.с. и требует трех членов экипажа.