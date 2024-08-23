ОАК сообщил о новых объектах для производства Су-57 в Комсомольске-на-Амуре

Москва. 22 августа. ИНТЕРФАКС - Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК", входит в "Ростех") на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе (КнААЗ) запустила новые объекты для развития производства истребителей пятого поколения Су-57, сообщили в пресс-службе корпорации.

По данным корпорации, планируется и дальнейшее развитие производства. В частности, в эксплуатацию будет введен ангар для отработки систем и наземных испытаний Су-57. "Наша задача - как можно быстрее ввести этот корпус в строй, поскольку следующим этапом планируется реконструкция уже существующего ангара по отработке систем самолетов. Также планируется дальнейшее расширение мощностей предприятия. При поддержке государства на КнААЗ будет построена третья очередь гальванического производства и начнется крупная реконструкция других мощностей предприятия", - сказал директор КнААЗ Александр Пекарш, чьи слова приводит пресс-служба.

Новые промышленные мощности в Комсомольске-на-Амуре позволят сделать процесс выпуска необходимого количества самолетов по заказу Минобороны России более технологичным и эффективным, заявил Пекарш.

Как сообщили в ОАК, возведение и оснащение оборудованием новых объектов финансировалось за счет средств корпорации.

"Техперевооружение и расширение производственных мощностей комсомольского завода - это многолетняя инвестиционная программа с привлечением большого объема государственного финансирования и вложением собственных средств корпорации", - сказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, которого цитирует пресс-служба.

ОАК объединяет конструкторские бюро и авиастроительные предприятия РФ, входит госкорпорацию "Ростех".

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.