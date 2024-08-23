Минобороны Нидерландов передаст ВС Украины мобильные РЛС для обнаружения БЛА

ЦАМТО, 22 августа. Минобороны Нидерландов 21 августа объявило о состоявшемся в Гааге подписании контракта на поставку 51 мобильной РЛС для обнаружения БЛА. Как планируется, до конца этого года они будут безвозмездно переданы Украине.

Контракт был подписан с голландской компанией Robin Radar Systems. Как заявлено, современные портативные РЛС позволяют идентифицировать малоразмерные БЛА и эффективно отличать их от других объектов, таких как птицы. Ключевой особенностью РЛС является возможность функционирования во время движения при установке на мобильную платформу.

РЛС позволяют осуществлять контроль воздушного пространства с целью обнаружения БЛА, даже при движении на высокой скорости. Высокая мобильность затрудняет обнаружение и поражение РЛС для противника.

Министерство обороны Нидерландов ранее уже закупало радиолокационные системы у компании Robin Radar Systems, однако они были стационарными и в настоящее время применяются на ряде объектов. Компания приняла решение о разработке РЛС, позволяющей выполнять обнаружение дронов в движении, с учетом отзывов пользователей.

Ожидается, что 51 РЛС будет передана Украине в последнем квартале 2024 года. Поставки будут осуществляться партиями.

По мнению ЦАМТО, речь идет о разработанной Robin Radar Systems РЛС IRIS X-диапазона, которая может функционировать на скорости до 100 км/ч, обеспечивая обнаружение целей в радиусе 5 км. Масса РЛС – 29 кг, диаметр станции – 550 мм, высота – 300 мм.