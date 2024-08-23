Палата представителей Филиппин одобрила выделение 883 млн. долл. на программу модернизации ВС страны

ЦАМТО, 22 августа. Палата представителей Филиппин (нижняя палата Конгресса) одобрила выделение в 2025 ф.г. 50 млрд. филиппинских песо (883 млн. долл.) на финансирование "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин".

Как заявила агентству Philippine News Agency (PNA) спикер ВС Филиппин полковник Франсель Маргарет Падилла, ассигнования в размере 50 млрд. филиппинских песо на модернизацию армии в следующем году на 10 млрд. филиппинских песо превысят средства, выделенные на текущий финансовый год, что свидетельствуют о приверженности правительства своим обязательствам по повышению обороноспособности страны.

Напомним, что правительство Филиппин представило проект оборонного бюджета на 2024 ф.г. год в размере 233 млрд. филиппинских песо (без учета финансирования 40 млрд. филиппинских песо по "Программе модернизации Вооруженных сил Филиппин") в августе 2023 года. Окончательно бюджет был одобрен в январе текущего года в размере 278,368 млрд. филиппинских песо. При этом сообщалось, что 10 млрд. филиппинских песо дополнительного государственного финансирования по "Программе модернизации Вооруженных сил Филиппин" будут получены при наличии средств.

В конце июля этого года правительство Филиппин предложило значительно увеличить оборонный бюджет страны на 2025 ф.г. Ассигнования на оборону были заявлены на уровне 256,1 млрд. филиппинских песо. Данное решение обосновывается напряженной обстановкой в регионе на фоне эскалации напряженности с Китаем из-за территориальных споров в Южно-Китайском море и, соответственно, стремлением Манилы модернизировать свои Вооруженные силы.

По данным Департамента бюджета Филиппин, оборонный бюджет составит 4,0% от общего объема госрасходов, который оценивается в 6,35 трлн. песо (108,55 млрд. долл.) на 2025 ф.г. План был представлен в Конгресс на утверждение 29 июля 2024 года.

Значительная часть оборонного бюджета, приблизительно 204,4 млрд. песо, будет выделена на программы для Сухопутных, Военно-воздушных и Военно-морских сил. Кроме того, 50 млрд. песо планируется ассигновать на пересмотренный "План модернизации Вооруженных сил".

Справочно:

Правительство Филиппин в августе 2022 года предложило оборонный бюджет на 2023 ф.г. в размере 240,29 млрд. филиппинских песо (около 4,28 млрд. долл. по курсу на тот момент). Доля финансирования "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин" не оглашалась.

Оборонный бюджет Филиппин представляет собой финансирование, выделенное Министерству национальной обороны, и не включает расходы на закупки, которые финансируются в рамках "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин". В 2021 ф.г. на военные закупки в рамках Программы проектом бюджета было направлено 33 млрд. филиппинских песо, а в предыдущие годы по данной статье ежегодно выделялось 25 млрд. филиппинских песо.