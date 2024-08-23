Польский генерал заявил, что стране необходима сеть заводов по выпуску боеприпасов

По его мнению, имеющихся запасов на складах в республике недостаточно

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Польше необходимо создать целую сеть предприятий, производящих боеприпасы, одного завода недостаточно. Такую точку зрения выразил интернет-порталу dziennik.pl бывший командующий сухопутными войсками республики генерал Вальдемар Скшипчак.

"Одного предприятия не хватит. Необходим целый комплекс заводов, поскольку боеприпасы - это чувствительный материал, который из-за риска взрыва должен производиться в разных местах", - сказал он.

По мнению генерала, имеющихся запасов боеприпасов на складах в стране недостаточно. "Польской армии потребуется несколько миллионов снарядов стандартного артиллерийского калибра и несколько десятков миллионов снарядов меньшего калибра. Сейчас у Польши нет таких производственных мощностей, но она может их построить", - указал бывший командующий.

"У нас есть наука, промышленность, государственные и частные фирмы с огромным технологическим капиталом, который не используется", - сказал Скшипчак. Он обратил внимание на зависимость страны от поставок иностранных боеприпасов. "В случае войны поставки из США или стран Азии могут стать невозможными, поэтому необходимо быстрое заполнение складов боеприпасами", - подытожил генерал.