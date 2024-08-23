Авиазавод в Комсомольске-на-Амуре ввел в строй новые объекты для наращивания выпуска Су-57

Первый (фактически второй) построенный серийный образец истребителя пятого поколения Су-57 с бортовым номером "01 синий" (самолет Т-50С-2, серийный номер 51002) в специальном цеху № 18 Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (филиала ПАО "Компания "Сухой"), 2020 год.

В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что мероприятие по вводу мощностей в эксплуатацию приурочили к 90-летнему юбилею предприятия

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") ввел в эксплуатацию новые объекты, которые позволят масштабировать производство истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

"На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК" входит в госкорпорацию "Ростех") построили новые объекты для развития производства самолетов пятого поколения Су-57. Торжественное мероприятие по вводу мощностей в эксплуатацию приурочили к 90-летнему юбилею предприятия. Запущены в строй корпуса отработки топливной системы, также завершена первая очередь строительства эллинга для отработки бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для масштабирования серийного производства самолетов", - сказали там.

Отмечается, что возведение и оснащение оборудованием новых объектов финансировалось за счет средств ОАК. "Техперевооружение и расширение производственных мощностей комсомольского завода - это многолетняя инвестиционная программа с привлечением большого объема государственного финансирования и вложением собственных средств корпорации. Таким образом, мы создали самое передовое и масштабное высокотехнологичное производство для выпуска самых современных авиационных комплексов", - привели в пресс-службе слова генерального директора корпорации Юрия Слюсаря.

Также в ОАК сообщили о планах ввести в эксплуатацию ангар для отработки систем и наземных испытаний Су-57. Как отметил директор КнААЗ Александр Пекарш, следующим этапом планируется реконструкция уже существующего ангара по отработке систем самолетов. "Также планируется дальнейшее расширение мощностей предприятия, - подчеркнул он. - При поддержке государства на КнААЗ будет построена третья очередь гальванического производства и начнется крупная реконструкция других мощностей предприятия".

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.