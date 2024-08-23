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ТАСС

Два китайских спутника достигли орбиты Луны, несмотря на неудачный запуск

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Старт ракеты-носителя «Чанчжэн-2C»
Старт ракеты-носителя «Чанчжэн-2C».
Источник изображения: OurSpace

Аппараты находятся на высокой круговой орбите Луны и двигаются в противоположном ее вращению направлении

ГОНКОНГ, 22 августа. /ТАСС/. Китайские инженеры смогли вывести два спутниковых аппарата DRO-A и DRO-B на окололунную ретроградную орбиту, несмотря на отказ в работе разгонного блока. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Источник в Академии наук Китая сообщил изданию, что выход на орбиту был достигнут путем многократного запуска их двигателей в серии "перигейных толчков" в наиболее близкой к Земле точке, которые позволили увеличить их скорость.

Как отмечает издание, в настоящее время аппараты находятся на высокой круговой орбите Луны и двигаются в противоположном ее вращению направлении - такое положение даст им долгосрочную стабильность, а также не потребует большого количества топлива для поддержания траектории. DRO-A и DRO-B будут использоваться для тестирования технологий лазерной навигации и хронометрирования.

13 марта ракета-носитель Long March-2C (Changzheng-2C, "Великий поход-2-Си") со спутниками DRO-A и DRO-B и разгонным блоком Yuanzheng-1 S ("Юаньчжэн-1 Эс") стартовала с космодрома Сичан в провинции Сычуань. Спустя сутки китайское космическое агентство сообщило о том, что спутники не смогли выйти на заданную окололунную орбиту: первая и вторая ступени ракеты отработали штатно, однако в работе разгонного блока возникла неисправность. 

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Луна
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