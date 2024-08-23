Амурские судостроительный завод запросил усиления программы поддержки найма из других регионов

Генеральный директор Амурского судостроительного завода Михаил Боровский провел встречу с врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным. Стороны обсудили возможность внесения изменений в краевую программу "Повышение мобильности трудовых ресурсов".

По ней предприятия получают господдержку на привлечение специалистов из других регионов страны – один миллион на каждого сотрудника. Большую часть средств на реализацию этой программы выделяет федеральный бюджет. Средства субсидии предназначены для оказания поддержки работникам в виде компенсации расходов на переезд, обустройство жилья, оплату детского сада, профессиональное обучение. При этом работодатель должен заключить с работником трудовой договор на срок не менее двух лет, сообщает пресс-служба Правительства Хабаровского края.

Малые ракетные корабли "Ржев" и "Удомля" у достроечной набережной Амурского судостроительного завода АСЗ/ОСК

Решить кадровую проблему помогло бы увеличение размера единовременной финансовой поддержки и срока, на который заключается договор.

Дмитрий Демешин поддержал эту позицию, добавив, что соответствующее обращение на федеральный уровень будет направлено.