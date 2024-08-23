Ростех и ведущие вузы будут готовить иностранных специалистов по линии ВТС

ЦАМТО, 22 августа. Госкорпорация Ростех провела круглый стол на тему подготовки иностранных специалистов в интересах предприятий ОПК за рубежом в рамках развития ВТС с другими государствами.

Повестка мероприятия включала обсуждение вопросов формирования единого образовательного пространства с дружественными странами, отбора студентов за рубежом и развития сетевого сотрудничества вузов. Кроме того, на круглом столе были подписаны соглашения о сотрудничестве между МГТУ им. Н.Э.Баумана, Уральским федеральным университетом, компанией "Кыргызиндустрия" и Госкорпорацией Ростех.

В обсуждении приняли участие заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех, член Бюро Союза машиностроителей России Николай Волобуев, директор по международному сотрудничеству и региональной политике Госкорпорации Виктор Кладов, директор по управлению персоналом Ростеха Юлия Цветкова, ректор МГТУ им. Н.Э.Баумана Михаил Гордин, первый проректор-проректор по учебной работе МГТУ им. Н.Э.Баумана Борис Падалкин, директор по международной деятельности МГТУ им. Н.Э.Баумана Антон Егоров, ректор МИРЭА – Российского технологического университета Станислав Кудж, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров и проректор Уральского федерального университета Павел Смирнов, представители "Россотрудничества" и Секретариата ОДКБ.

Открывая заседание, заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев отметил, что "мы консолидируем усилия Российской Федерации и наших партнеров в целях достижения технологического суверенитета. Бесспорно, ключевую роль здесь играют инженерно-технические кадры, обладающие необходимой квалификацией и мотивацией работать на свою страну в кооперации с дружественными государствами. Для подготовки соответствующих специалистов Госкорпорация Ростех, ведущие технические вузы России и ближнего зарубежья формируют единое образовательное пространство".

Департамент международного сотрудничества и региональной политики совместно с Департаментом управления персоналом Корпорации ведут работу по формированию системы обучения, которая позволит в будущем специалистам-инженерам из разных стран говорить на одном профессиональном языке об импортируемой российской продукции, в том числе в ходе послепродажного сервисного обслуживания, на базе совместных предприятий в рамках выполнения "Рособоронэкспортом" контрактных обязательств, прокомментировал Николай Волобуев. Ключевыми вопросами обсуждения стали: где и как отбирать иностранных студентов, чему именно и как их учить.

В своем докладе директор по международному сотрудничеству и региональной политике Госкорпорации Виктор Кладов подчеркнул, что "в настоящее время иностранные студенты уже имеют возможность обучаться в российских инженерных вузах по специальностям, имеющим отношение к оборонному сектору, в рамках выполнения обязательств по контрактам в области ВТС, в том числе за счет средств федерального бюджета по ежегодной квоте для Корпорации до 100 человек по техническим специальностям. Создаваемая Корпорацией система подготовки инженерных кадров для предприятий ОПК дружественных государств во многом уникальна и открывает широкие карьерные возможности. На сегодняшний день наш проект охватывает 49 стран, более десяти из них уже направили своих студентов к нам на учебу, и это только начало".

Представители Ростеха отметили совместную с МГИМО работу по формированию уже четвертого набора студентов из государств-членов ОДКБ для обучения за счет средств федерального бюджета. Занятия ведутся по магистерской программе Корпорации "Менеджмент в области военно-технического сотрудничества и высоких технологий" на кафедре, которую возглавляет генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Для обеспечения обучения студентов из стран-членов ОДКБ на системной основе инициирована разработка соответствующего межгосударственного соглашения, предусматривающего, в том числе, отсрочку от армии на период обучения для иностранных студентов.

В своем докладе директор по управлению персоналом Ростеха Юлия Цветкова сделала акцент на необходимости усиления информационной кампании о преимуществах научно-технического взаимодействия с Россией, об истории ВЭД и ВТС, условиях отбора и обучения на конкретных образовательных программах. В целях решения данной задачи в рамках круглого стола ректор МГТУ им. Н.Э.Баумана Михаил Гордин вручил представителям Ростеха в иностранных государствах удостоверения для продвижения интересов российского инженерного образования за рубежом. Первые удостоверения получили представители Корпорации в Мьянме, КНР, Иране, Эфиопии, Республике Беларусь, Республике Узбекистан и Киргизской Республике.

"Важно изначально определить заказчика обучения иностранных специалистов, сформировать потребность, включая количество обучаемых, направления подготовки, вузы-партнеры. Чем конкретнее запрос, тем быстрее и эффективнее мы сможем решить поставленную задачу, включая формирование архитектуры учебной программы и ее адаптацию под иностранных студентов. В настоящее время мы уже ведем переговоры с нашими партнерами по ВТС за рубежом при поддержке "Рособоронэкспорта" и "Россотрудничества" в целях запуска обучения иностранных специалистов на базе наших профильных вузов (МГТУ и МИРЭА) в рамках образовательно-профессиональных треков Корпорации ("Крылья Ростеха", "Код Ростеха", "Ростех.Биотехмед")", – рассказала Юлия Цветкова.

Вместе с тем, как отметила директор по управлению персоналом Корпорации, до настоящего момента не решен вопрос трудоустройства иностранных специалистов с российским образованием в системе оборонно-промышленного комплекса в государствах-партнерах без необходимости дополнительного обучения и подтверждения квалификации. "Также предстоит большая работа в части обучения иностранцев, заинтересованных в получении инженерно-технического образования в России, русскому языку. Будем искать решение совместно с нашими профильными ФОИВ в рамках реализации ими государственной политики в данном направлении", – пояснила она.

Примером эффективного взаимодействия в рамках обучения иностранных специалистов в интересах развития ВТС стало подписание трехстороннего соглашения между Корпорацией, Уральским федеральным университетом и ОАО "Киргизиндустрия" (Киргизская Республика) о ежегодном (начиная с 2025 года) целевом наборе и обучении на инженерных факультетах в университете 20 киргизских студентов для предприятий ОПК Киргизии.

Участники круглого стола отметили, что наличие конкретных задач, которые зарубежные работодатели ставят перед молодыми специалистами, направляемыми на обучение, существенно влияет на результаты соответствующего обучения и мотивацию студентов.

"МГТУ им. Н.Э.Баумана входит в пятерку самых популярных технических вузов для иностранных студентов в России. Однако мы отчисляем до 40% иностранных студентов после первого года обучения в связи с отсутствием должных способностей и дисциплины для обучения по техническим направлениям и освоения фундаментальных знаний. При этом наиболее популярные программы обучения для иностранцев в инженерной сфере – это программы по направлениям информатики, математики и смежным дисциплинам. Важно выстроить комплексную систему отбора и мотивации наиболее талантливых и целеустремленных абитуриентов за рубежом с сильной базовой подготовкой в указанных направлениях. Одновременно для таких студентов необходимо совместно с "Россотрудничеством" проработать студенческую программу грантов, покрывающих расходы на дорогу, медстраховку и стипендию, которая сможет компенсировать расходы на проживание. По нашему опыту, совмещение работы и учебы критически бьет по качеству освоения материала иностранными студентами", – отметил первый проректор-проректор по учебной работе МГТУ им. Н.Э.Баумана Борис Падалкин.

Ректор МИРЭА Станислав Кудж презентовал проект создания сетевого университета высоких технологий Союзного государства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь (СУВТ), ключевой задачей которого является формирование компетенций полного цикла: от подготовки студентов до коммерциализации технологий. Концепция СУВТ предполагает разработку единых компетентностных моделей выпускников, образовательных стандартов, учебных планов, что создаст возможности для освоения критических и сквозных технологий в рамках востребованных специальностей. Отбор в магистерские программы в рамках СУВТ предлагается вести на основе межгосударственного студенческого инженерного конкурса, мотивационного письма и критериев к уровню знаний по инженерным дисциплинам. Требует проработки вопрос определения юридического статуса СУВТ для интеграции национальных систем высшего образования и традиций подготовки инженерных кадров, прокомментировал Станислав Кудж. Ректор МИРЭА также предложил рассмотреть критерии отбора иностранных студентов, разработанные в рамках СУВТ, в качестве базы для дальнейшего развития по линии подготовки специалистов из других государств.

Госкорпорация Ростех и Совет ректоров белорусских вузов выразили заинтересованность в поддержке данной инициативы и проработке пилотных направлений подготовки – СУВТ может помочь решить вопрос оттока кадров из Республики Беларусь.

Вместе с тем, участники круглого стола отметили, что признание новых дипломов РФ за рубежом с учетом реформы высшего образования является вызовом, стоящим перед "Россотрудничеством" и системой российского образования в целом.

Участники круглого стола отметили также, что выбор российских вузов талантливыми иностранными студентами зависит и от зарубежных рейтингов, с которыми часто не согласны страны БРИКС. В прошлом году министры образования Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начали проработку инициативы по созданию независимого рейтинга университетов БРИКС. Это поможет России и партнерам Корпорации по военно-техническому сотрудничеству бороться за лучших иностранных студентов.

В завершение дискуссии Николай Волобуев подчеркнул, что все поднятые на круглом столе вопросы требуют тщательной проработки как в рамках реализации инициатив Корпорации и вузов-партнеров, так и в целях подготовки совместных предложений в Минобрнауки РФ и МИД, в настоящий момент формирующих мероприятия для федеральных/национальных проектов по линии обучения и привлечения иностранных специалистов в РФ.

"Уверен, что совместно мы сможем создать систему подготовки технологических лидеров в интересах стран-партнеров по ключевым высокотехнологичным отраслям и укрепим их сотрудничество с Россией", – резюмировал Николай Волобуев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".