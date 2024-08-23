Британские атомные подлодки Astute фактически оказались выведенными со службы

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В условиях сокращения надводного флота резко повысилась роль субмарин, в том числе при выполнении миссий по сопровождению авианосцев. В отличие от стратегических АПЛ типа Vanguard, отвечающих за ядерное сдерживание, тактические задачи должны решать АПЛ классов Astute (5 вымпелов) и Trafalgar (1 единица), вооруженные торпедами и крылатыми ракетами. Однако в море не видно ни их, ни авианосцев.

Как указывается в издании Open Source Intelligence, последняя тактическая АПЛ Triumph проекта Trafalgar вернулась из похода 3 июля текущего года, то есть сравнительно недавно. Однако все пять подлодок типа Astute уже длительное время прикованы к причальной стенке. При этом они начали службу сравнительно недавно – в 2010-2022 годах.

Так, субмарина Anson не была в море уже 121 день, Audacious проходит ремонт на протяжении 506 дней, Ambush и Artful не выходили из баз приписки в течение 749 и 476 соответственно, Astute не покидает место стоянки с декабря 2023 года. То есть в целом речь идёт о том, что АПЛ типа Astute фактически оказались выведенными со службы.

Как отмечается в издании, по неподтвержденной информации проблемы с этими подлодками обусловлены задержками при проведении ремонтных работ и отсутствием доступных сухих доков. Так, компания, выпускавшая тросы, необходимые для извлечения субмарин из воды, закрылась и флот с тех пор не может их получить.

По словам автора, бездействие тактических подлодок играет на руку России, так как именно на них возложена задача перехвата вражеских субмарин:

Это шаг к катастрофе. Нынешняя активность российского флота в морях, окружающих Британию, считается самой высокой со времен Холодной войны.

Также при бездействии АПЛ типов Astute и Trafalgar остаются без подводного прикрытия два авианосца класса Queen Elisabeth, «которые британцы построили с огромными усилиями».

Это очередной раз подтверждает, что пополнение флота современными кораблями требует не только больших средств на их постройку, но и выделения гораздо больших сумм на их поддержание в рабочем состоянии

- делает вывод автор.