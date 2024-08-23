Министр обороны Украины доложил делегации США об атаке на Курскую область

По словам Рустема Умерова, также обсуждались "важные потребности украинской армии"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Министр обороны Украины Рустем Умеров доложил делегации Палаты представителей Конгресса США о ситуации на фронте, в частности об атаке на Курскую область.

"Провел содержательные переговоры с делегацией Палаты представителей Конгресса США во время их визита на Украину <...>. Вместе с командой проинформировали американских партнеров о текущей ситуации на фронте, в том числе в прилегающих к Сумской области территориях (Сумская область граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями - прим. ТАСС)", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Умерова, также обсуждались "важные потребности украинской армии".

Ранее замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что Вашингтон не принимал участия в планировании и подготовке атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Однако советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что украинские власти обсуждали планирующееся нападение с западными партнерами.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. По данным МЧС, более 122 тыс. человек отселили из девяти приграничных районов. Пункты временного размещения для жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома, открыты в 28 регионах.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 4 400 военнослужащих, 65 танков и 53 бронетранспортера. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина, "безусловно, получит достойный ответ" за нападение на Курскую область, а все цели, которые стоят перед Россией, будут достигнуты.