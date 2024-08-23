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Военное обозрение

«Су-30 превратятся в мини-AWACS»: Индия намерена оснастить истребители радаром с изменяемым положением антенны

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Источник изображения: topwar.ru

Индийская организация DRDO (примерный аналог «Ростеха») подтвердила существование программы Virupaksha. Это амбициозный проект, предусматривающий модернизацию истребителей Су-30МКИ за счет установки на них современных радаров с АФАР.

Как пояснили в руководстве DRDO, новая РЛС должна обладать расширенными возможностями, одновременно осуществляя воздушное наблюдение, наведение на цель и управление оружием.

Одной из наиболее примечательных особенностей проекта является намерение разработчиков использовать в работе РЛС позиционер антенны. Это механическое устройство позволит изменять её положение, направляя как в плоскости угла места, так и по азимуту, что значительно расширит поле зрения самолета. Тем самым существенно улучшится общая производительность и повысится универсальность радара.

Лаборатория электроники и приборостроения (LRDE) в настоящее время разрабатывает антенну Uttam Mk2 с позиционером, обеспечивающим возможность поворота до ±90° по азимуту и ±20° по углу места.

Эта антенна станет важнейшим компонентом модернизации Virupaksha

- говорится в издании IDRW.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечается, проект Virupaksha позволит заменить механически управляемые антенны и высокомощные передатчики (функционирующие в рамках текущей «гибридной» РЛС с пассивной ФАР) на электронно-управляемую решетку:

Су-30МКИ будет оснащен радиолокационной системой, которая является более гибкой, универсальной и способной отслеживать несколько целей одновременно. Она превратит Су-30МКИ в мини-AWACS из-за большой дальности действия нового радара, сделав данный истребитель грозным активом для ВВС Индии.

Сообщается, что РЛС Virupaksha будет устанавливаться в рамках более обширной модернизации первой партии Су-30, состоящей из 84 бортов. Как подчеркивается, ранее РЛС с АФАР получили только китайские Су-30.

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Страны
Индия
Продукция
Су-30
Су-30МК
Компании
DRDO
Проекты
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