«Су-30 превратятся в мини-AWACS»: Индия намерена оснастить истребители радаром с изменяемым положением антенны

Источник изображения: topwar.ru
Индийская организация DRDO (примерный аналог «Ростеха») подтвердила существование программы Virupaksha. Это амбициозный проект, предусматривающий модернизацию истребителей Су-30МКИ за счет установки на них современных радаров с АФАР.
Как пояснили в руководстве DRDO, новая РЛС должна обладать расширенными возможностями, одновременно осуществляя воздушное наблюдение, наведение на цель и управление оружием.
Одной из наиболее примечательных особенностей проекта является намерение разработчиков использовать в работе РЛС позиционер антенны. Это механическое устройство позволит изменять её положение, направляя как в плоскости угла места, так и по азимуту, что значительно расширит поле зрения самолета. Тем самым существенно улучшится общая производительность и повысится универсальность радара.
Лаборатория электроники и приборостроения (LRDE) в настоящее время разрабатывает антенну Uttam Mk2 с позиционером, обеспечивающим возможность поворота до ±90° по азимуту и ±20° по углу места.
- говорится в издании IDRW.
Источник изображения: topwar.ru
Как отмечается, проект Virupaksha позволит заменить механически управляемые антенны и высокомощные передатчики (функционирующие в рамках текущей «гибридной» РЛС с пассивной ФАР) на электронно-управляемую решетку:
Сообщается, что РЛС Virupaksha будет устанавливаться в рамках более обширной модернизации первой партии Су-30, состоящей из 84 бортов. Как подчеркивается, ранее РЛС с АФАР получили только китайские Су-30.