Организация похорон в Санкт-Петербурге: преимущества услуг кремации

В последние годы кремация становится все более популярной альтернативой традиционному захоронению. Почему? Она дает семье умершего несколько преимуществ и может даже помочь пережить горе.

Что такое кремация

Большинство людей называют останки кремации пеплом. Ее определяют как «процесс механического или термического растворения, при котором человеческие останки превращаются в костные фрагменты». Поскольку кремированные останки не представляют риска для здоровья, родственники могут оставить их себе, похоронить или развеять.

Кремация становится все более популярным выбором в современном обществе. Сегодня более 40% людей выбирают этот метод. Около трети семей хоронят прах своих близких, еще треть хранят его, а другая треть развеивают в специально отведенном месте.

Какую пользу услуги кремации приносят семье

Выбор кремации может упростить многие элементы отпевания и захоронения. Другие преимущества:

Бальзамирование не требуется.

Мемориалы и службы необязательно привязаны к одному географическому местоположению.

Службы могут проводиться позднее, когда семьям будет удобнее.

Организация похорон в Санкт-Петербурге рассчитана на любую аудиторию и может удовлетворить разные потребности. Помощь в такой нелегкий период будет кстати, и близким не придется отвлекаться на посторонние вопросы, кроме сосредоточения на своей скорби.

Финансовые преимущества кремации

Одна из основных причин, по которой люди выбирают кремацию, заключается в том, что она может быть дешевле, чем традиционное захоронение. Она часто экономит семье расходы:

на участок на кладбище;

гроб (его можно арендовать только на похороны);

бальзамирование;

надгробие;

погребение и т. д.

В целом кремация экономит до 50% стоимости захоронения. Если вы или член вашей семьи являетесь ветераном, пособия по погребению по делам ветеранов включают бесплатное место для захоронения кремированных останков на кладбище.

Организация похорон, когда смерть неизбежна

Если кто-то, кто вам дорог, очень болен и, вероятно, скоро скончается, подумайте о планировании похорон заранее. Предварительная подготовка дает возможность контролировать ситуацию и изучить все варианты.

Это сделает встречу с организатором похорон более продуктивной и, возможно, сэкономит деньги. Ритуальные услуги сегодня несложно заказать в специализированном бюро, включив все необходимые пункты по желанию!