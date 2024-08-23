«Смогут бить в глубину России»: в западной прессе рассуждают о потенциальной передаче ВСУ ракет JASSM

Источник изображения: topwar.ru
В последние дни западные СМИ пестрят материалами о возможной передаче ВСУ дальнобойных американских ракет JASSM класса «воздух-поверхность». Кроме ядерного оружия, на данный момент это остается единственной системой, способной, как полагают «партнеры» Киева, оказать существенное влияние на ход военного конфликта.
Ранее Запад в попытках сокрушить Россию делал ставку на противотанковое оружие и ПЗРК, затем дальнобойные тактические ракеты наземного и воздушного базирования, средства ПВО, после этого – на бронетехнику, параллельно – на морские и воздушные беспилотники. Сейчас в ход должны пойти истребители. На этом фоне среди конвенциональных средств, еще не переданных ВСУ, осталась только ракета AGM-158 JASSM.
Она была разработана для нанесения высокоточных ударов с больших расстояний по стратегически важным целям и, как полагают западные обозреватели, «может кардинально изменить стратегический ландшафт».
Как указывается в издании Army Recognition, модификация JASSM-ER имеет дальность действия до 1000 км, что даст возможность ВСУ бить вглубь территории, контролируемой Россией, в том числе по критически важным объектам и линиям снабжения, командным центрам, силам ПВО:
Как отмечается, малозаметная конструкция ракеты снижает вероятность её обнаружения российскими средствами ПВО, что еще больше повышает ее эффективность. Оснащенная усовершенствованной системой наведения, которая включает GPS и ИК-ГСН, JASSM может поражать цели с точностью, измеряемой в метрах.
- рассуждает автор.
Источник изображения: topwar.ru
По его словам, появление в арсенале ВСУ JASSM может предоставить передышку, необходимую для проведения контрнаступления или укрепления оборонительных позиций. Тем более украинская армия уже имеет платформу для запуска этой ракеты в лице истребителей F-16 (хотя это потребует дополнительной интеграции).
- отмечается в прессе.
Как поясняет автор, российские военные обладают передовыми системами ПВО, такими как ЗРС С-400, которые предназначены для перехвата крылатых ракет. Если использовать массированный налет JASSM для подавления их позиционных районов, то Россия может ввести в игру средства РЭБ.
- пишет автор.
Однако, по его словам, размещение этих ракет также повышает ставки, поскольку Россия может ответить усиленными мерами, как с точки зрения военной тактики, так и на дипломатическом фронте.
- полагает автор.
Со своей стороны отметим, что ракета JASSM остается последним активом в распоряжении Запада, который даёт его руководству и экспертным кругам надежду на успешный исход военной кампании. После этого изделия (в случае его потенциальной передачи ВСУ) единственным «козырем» США и их сателлитов будет являться только ядерное оружие. Остановятся ли?