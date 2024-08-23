«Смогут бить в глубину России»: в западной прессе рассуждают о потенциальной передаче ВСУ ракет JASSM

Источник изображения: topwar.ru

В последние дни западные СМИ пестрят материалами о возможной передаче ВСУ дальнобойных американских ракет JASSM класса «воздух-поверхность». Кроме ядерного оружия, на данный момент это остается единственной системой, способной, как полагают «партнеры» Киева, оказать существенное влияние на ход военного конфликта.

Ранее Запад в попытках сокрушить Россию делал ставку на противотанковое оружие и ПЗРК, затем дальнобойные тактические ракеты наземного и воздушного базирования, средства ПВО, после этого – на бронетехнику, параллельно – на морские и воздушные беспилотники. Сейчас в ход должны пойти истребители. На этом фоне среди конвенциональных средств, еще не переданных ВСУ, осталась только ракета AGM-158 JASSM.

Она была разработана для нанесения высокоточных ударов с больших расстояний по стратегически важным целям и, как полагают западные обозреватели, «может кардинально изменить стратегический ландшафт».

Как указывается в издании Army Recognition, модификация JASSM-ER имеет дальность действия до 1000 км, что даст возможность ВСУ бить вглубь территории, контролируемой Россией, в том числе по критически важным объектам и линиям снабжения, командным центрам, силам ПВО:

Эта возможность изменит правила игры, поскольку позволит Украине поражать ранее недоступные районы без риска для авиации или наземных сил.

Как отмечается, малозаметная конструкция ракеты снижает вероятность её обнаружения российскими средствами ПВО, что еще больше повышает ее эффективность. Оснащенная усовершенствованной системой наведения, которая включает GPS и ИК-ГСН, JASSM может поражать цели с точностью, измеряемой в метрах.

Способность наносить глубокие удары по территории, которая ранее считалась безопасной, заставит Россию пересмотреть свою оборонную стратегию. РФ необходимо будет перенаправить ресурсы на защиту критически важной инфраструктуры, тем самым ослабив свои возможности на переднем крае

- рассуждает автор.

Источник изображения: topwar.ru

По его словам, появление в арсенале ВСУ JASSM может предоставить передышку, необходимую для проведения контрнаступления или укрепления оборонительных позиций. Тем более украинская армия уже имеет платформу для запуска этой ракеты в лице истребителей F-16 (хотя это потребует дополнительной интеграции).

Однако развертывание JASSM сопряжено с трудностями

- отмечается в прессе.

Как поясняет автор, российские военные обладают передовыми системами ПВО, такими как ЗРС С-400, которые предназначены для перехвата крылатых ракет. Если использовать массированный налет JASSM для подавления их позиционных районов, то Россия может ввести в игру средства РЭБ.

Зависимость JASSM от GPS делает ее уязвимой от радиоэлектронных помех, хотя двухрежимная система наведения ракеты, включающая ИК-ГСН, обеспечивает резервный канал наведения на случай отказа спутниковой связи

- пишет автор.

Однако, по его словам, размещение этих ракет также повышает ставки, поскольку Россия может ответить усиленными мерами, как с точки зрения военной тактики, так и на дипломатическом фронте.

Тем не менее роль JASSM может оказаться ключевой в определении конечного результата конфликта

- полагает автор.

Со своей стороны отметим, что ракета JASSM остается последним активом в распоряжении Запада, который даёт его руководству и экспертным кругам надежду на успешный исход военной кампании. После этого изделия (в случае его потенциальной передачи ВСУ) единственным «козырем» США и их сателлитов будет являться только ядерное оружие. Остановятся ли?