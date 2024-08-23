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ЦАМТО

ВВС Таиланда приняли на вооружение последние самолеты Т-50TH

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Источник изображения: Фото: aagth1.blogspot.com

ЦАМТО, 22 августа. В расположении 4-го авиакрыла ВВС Таиланда на авиабазе "Тахли" в провинции Накхонсаван 19 августа состоялась церемония принятия на вооружение двух последних учебно-тренировочных самолетов Т-50TH.

Об этом сообщил тайский ресурс Aagth1.blogspot.com.

Пара заказанных командованием ВВС Таиланда в 2021 году самолетов T-50TH (р.н. 40113 и 40114) была доставлена в Таиланд в середине июля самолетом Boeing 747F компании Korean Air Cargo в частично разобранном виде.

Как сообщал ЦАМТО, первое соглашение стоимостью 3,7 млрд. батов (110 млн. долл.) на поставку четырех УТС T-50TH командование ВВС Таиланда подписало с южнокорейской компанией Korea Aerospace Industries в сентябре 2015 года. Контракт на поставку еще восьми T-50TH был заключен с KAI в июле 2017 года. Его стоимость оценивается в 8,8 млрд. батов (258 млн. долл.). В августе 2021 года были заказаны еще два самолета T-50TH "Голден Игл", стоимость которых составила 2,36 млрд. батов (около 78 млн. долл.).

Поставки УТС ВВС Таиланда началась в январе 2018 года. Все УТС входят в боевой состав 401-й эскадрильи 4-го авиакрыла ВВС Таиланда.

Таиланд стал четвертым экспортным заказчиком самолетов семейства Т-50 южнокорейской компании KAI после Индонезии, Ирака и Филиппин. В последующие годы к группе операторов присоединились Польша и Малайзия.

Согласно опубликованной в феврале "Белой книге ВВС Таиланда 2024 года", предполагается приобрести два дополнительных реактивных УТС T-50TH "Голден Игл" компании Korea Aerospace Industries (KAI) в период 2025-2028 ф.г. Таким образом, общее количество самолетов данного типа в составе 401-й эскадрильи должно увеличиться до 16 ед.

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