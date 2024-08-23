Австралия не комментирует данные о сгоревших в Курской области Bushmaster

Представитель австралийского Минобороны лишь указал на то, что его страна "внимательно следит за вторжением Украины" в регион

СИДНЕЙ, 22 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Австралии не смогло прокомментировать данные о том, что украинские военные потеряли несколько поставленных Канберрой бронетранспортеров Bushmaster в ходе нападения на Курскую область РФ. Об этом сообщает телеканал ABC, в распоряжение которого попали фотографии сгоревших БТР австралийского производства.

Представитель министерства обороны отказался отвечать на вопрос об использовании украинскими военными переданных Австралией бронетранспортеров на территории России, вместо этого указав на то, что "Канберра внимательно следит за вторжением Украины в Курскую область" и "поддерживает Киев в его стремлении обеспечить всеобъемлющий и прочный мир на своих условиях". "Мы уже предоставили украинскому правительству военную помощь, включающую бронеавтомобили Bushmaster, на сумму более 1,1 млрд австралийских долларов [$741,2 млн]", - отметил он.

Массированная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. По данным МЧС, более 122 тыс. человек отселили из девяти приграничных районов. Пункты временного размещения для жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома, открыты в 28 регионах.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 4,4 тыс. военнослужащих, 65 танков и 53 бронетранспортера. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.