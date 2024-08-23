США по-прежнему отказываются признаваться в провале своих программ по созданию гиперзвукового оружия (infoBRICS, Китай)

infoBRICS: недавние испытания Америкой гиперзвукового оружия окончились провалом

Недавние испытания Америкой гиперзвукового оружия стали очередным провалом, пишет infoBRICS. США безнадежно отстают в этой области, а Россия остается единственной державой, обладающей гиперзвуковым оружием на тактическом, оперативном, стратегическом и доктринальном уровнях.

Драголюб Боснич

Хотя с момента последнего испытания гиперзвукового оружия, проведенного американскими военными, прошел уже почти месяц, мы до сих пор не увидели никаких отчетов о его результатах. Сразу же после испытания началась бессмысленная бюрократическая болтовня о том, что американские военные извлекли "ценные уроки". В то время представитель Пентагона заявил The War Zone, что "эти испытания стали важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологии" и что "были собраны важные данные о производительности оборудования и программного обеспечения, которые будут способствовать дальнейшему прогрессу в развертывании гиперзвукового оружия". Другими словами, шансы на то, что запуск был успешным, весьма невелики. Учитывая долгую историю американских провалов в этой области, существуют убедительные эмпирические доказательства, которые ставят под сомнение "успех" испытаний, проведенных в прошлом месяце, — и это именно то, что я утверждал в своём предыдущем анализе касательно запуска и общего состояния американских программ по разработке гиперзвукового оружия.

Последние сообщения только подтверждают это мнение. В частности, заместитель министра обороны США Гейб Камарильо сообщил, что гиперзвуковой дальнобойный ракетный комплекс наземного базирования LRHW и CPS ВМС (морская часть программы) якобы "готовы к развертыванию". Как сообщает Janes (британское издательство, специализирующееся на военной, а также транспортной тематике. — Прим. ИноСМИ), 8 августа на конференции Национальной ассоциации оборонной промышленности (NDIA) Камарильо заявил, что "мы с нетерпением ждём его ввода в эксплуатацию", поскольку он "является критически важной частью наших многодоменных оперативных групп". Сам факт того, что высокопоставленный американский чиновник перешёл от "запланированного" к "возможному вводу в эксплуатацию", весьма показателен. За последние несколько лет "запланированный срок ввода в эксплуатацию" неоднократно переносился. Другими словами, ввод в эксплуатацию и дальше будет откладываться. Кроме того, это также указывает на то, что последнее испытание было не "неясным", а просто очередным провалом.

Как раз в то время, когда проводились испытания, Счётная палата США, один из главных аудиторских органов Конгресса США, опубликовала отчёт, в котором подчеркивалось, насколько она недовольна медленными темпами развития американских программ по разработке гиперзвукового оружия, и указывалось на ключевые технологические проблемы в проекте LRHW (более известном как "Тёмный орёл"). Поскольку этот проект направлен на экономию средств за счёт использования планирующего блока гиперзвуковой ракеты (C-HGB) как для LRHW [для армии США], так и для CPS [для ВМС США], можно утверждать, что это было предупреждение для обоих видов американских вооруженных сил, особенно с учётом того, что их продолжают преследовать неудачи. Хотя армия США всё ещё говорит о "скором завершении финальных испытаний", Счётная палата утверждает, что всё не так просто и что вся американская армия (все роды войск) могли бы "воспользоваться передовым опытом этой отрасли". Проще говоря, Счётная палата считает, что Пентагон всё ещё сильно отстает и может (или, вернее, должен) работать гораздо лучше.

По данным Счётной палаты США, цифровая инженерия не часто используется Пентагоном, что приводит к задержкам и перерасходу средств. При этом армия США также активно отказывается от использования новейших технологий. Представители армии даже сообщили Счётной палате, что не собираются использовать технологии цифровых двойников (виртуальная копия физического объекта). Четыре из шести текущих программ вооружения, рассмотренных Счётной палатой, не в полной мере используют современные и передовые технические средства.

"Годы усилий и миллиарды долларов, потраченные на разработку гиперзвукового оружия, привели лишь к незначительному прогрессу. Пентагону даже не удалось развернуть свою первую действующую систему гиперзвукового оружия. Ввод в эксплуатацию первых прототипов тоже не обеспечит появления эффективных или доступных возможностей для вооруженных сил", – заявила Счётная палата США.

Счётная палата подчеркнула важность коммуникации между Пентагоном и военно-промышленным комплексом. Она считает, что отсутствие обратной связи от конечных пользователей способствует задержкам и перерасходу средств. Однако это лишь верхушка айсберга. Америка продолжает отставать в области гиперзвукового оружия, поскольку всё ещё использует старые методики и продолжает пребывать в иллюзии, что может победить в гиперзвуковой гонке.

Ещё пять лет назад я утверждал, что Вашингтон отстает на десятилетия от Москвы, ведущего игрока в области гиперзвукового оружия. Россия до сих пор остается единственной военной сверхдержавой на планете, обладающей гиперзвуковым оружием на тактическом, оперативном, стратегическом и доктринальном уровнях. В частности, в распоряжении российской армии имеется около двух десятков различных гиперзвуковых средств поражения. Это резко контрастирует со всем политическим Западом, у которого вообще нет гиперзвуковых вооружений при том, что он одновременно реализует десятки программ. Кроме того, Кремль продолжает модернизировать это оружие, что приводит к постоянно увеличивающемуся разрыву между российским и американским гиперзвуковым оружием. И даже такие небольшие государства, как Северная Корея и Иран, превзошли США в этой области, не говоря уже о таких сверхдержавах, как Китай и Индия.

С другой стороны, США не только не могут сравниться со своими соперниками по возможностям, но и просто не в состоянии создать работающее гиперзвуковое оружие. Хуже того, несмотря на использование украинского конфликта, организованного НАТО, для продажи большего количества оружия своим многочисленным вассалам и государствам-сателлитам, американский ВПК становится всё более неспособным производить даже базовые межконтинентальные баллистические ракеты и другие критически важные системы вооружений. Именно эти постоянно снижающиеся возможности, скорее всего, и являются причиной того, что США хотят как можно скорее развязать глобальный конфликт. Возможно, в Вашингтоне считают, что через десять лет будет уже "слишком поздно".