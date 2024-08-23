Войти
Военное обозрение

Бразильская армия получила первый «истребитель танков» Centauro II

211
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На днях бразильская армия получила первую бронемашину Centauro II 8х8, которая классифицируется как «истребитель танков». Данному экземпляру предстоит пройти испытания, по итогам которых командование даст свою оценку новому изделию. В случае благоприятного исхода Минобороны приступит к закупке парка машин этого типа.

Как указывается в издании Zona Militar, речь идет о возможном приобретении у итальянского консорциума Iveco-OTO Melara 96 единиц техники ориентировочной стоимостью €900 млн, хотя первоначально армия намеревалась обзавестись в общей сложности 221 экземпляром.

Также в тендере участвовали канадская компания GDLS-C со своей бронемашиной LAV 700 AG и китайская Norinco с T1-BR. Итальянский консорциум вышел победителем, став единственным, кто предложил 120-мм пушку (установленную на башню HITFACT MkII от Leonardo), в то время как техника конкурентов была оснащена 105-мм орудием.

Centauro II представляет собой значительное усовершенствование по сравнению со своим предшественником Centauro калибра 105 и 120 мм, которая стала первой в мире колесной противотанковой машиной 8x8, оснащенной пушкой высокого давления.

Орудие Centauro II имеет калибр 120/45 мм, оснащено встроенным дульным тормозом и полуавтоматической системой заряжания. Она способна вести огонь новейшими 120-мм БОПС стандарта НАТО, а также многоцелевыми боеприпасами.

Источник изображения: topwar.ru

Боезапас представлен 12 готовыми к стрельбе снарядами для основного орудия, 1000 патронами для 7,62-мм пулемета и 400 для 12,7-мм пулемета, 96 гранатами для гранатометов. Оба пулемета и гранатометы могут опционально располагаться в дистанционно управляемой боевой станции Hitrole .

В сравнении со своим предшественником Centauro II получил переработанный корпус и башню, которые включают дополнительную броню и технические усовершенствования, повышающие защиту.

Поступившая сейчас на вооружение бразильской армии первая машина Centauro II была в июне 2024 года задержана немецкими властями в порту Гамбурга из-за предполагаемых нарушений в транспортировке. Озвучивались предположения, что за этим шагом скрывается ведущаяся вокруг Бразилии дипломатическая борьба.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Италия
Продукция
LAV
Компании
Iveco
Leonardo
Norinco
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.08 05:21
  • 14
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 23.08 04:34
  • 3986
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.08 03:33
  • 1
«Смогут бить в глубину России»: в западной прессе рассуждают о потенциальной передаче ВСУ ракет JASSM
  • 22.08 21:06
  • 0
Ответ на "Беларусь справляется с украинскими провокациями и продолжает подготовку к отражению возможной агрессии"
  • 22.08 19:24
  • 4
Генпрокурор РФ заявил, что в России нет процесса деприватизации
  • 22.08 19:21
  • 3
Авиастроители обманули Минпромторг: Малая авиация России может погибнуть из-за «Байкала»
  • 22.08 17:26
  • 13
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 22.08 15:56
  • 0
РЭБ на практике: противник будет повержен
  • 22.08 11:10
  • 0
Беларусь справляется с украинскими провокациями и продолжает подготовку к отражению возможной агрессии
  • 21.08 19:49
  • 573
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.08 15:08
  • 1
Защита генерала Попова: Подписи экс-командующего 58-й армией в документах по делу оказались поддельными
  • 21.08 13:59
  • 1
COTECMAR и Damen построят новые фрегаты для ВМС Колумбии
  • 21.08 13:32
  • 1
В зоне СВО защитили бронеавтомобили бревнами
  • 21.08 13:17
  • 2
Военный потенциал РФ в Арктике намного опережает возможности всех вместе взятых государств региона - Патрушев
  • 21.08 09:33
  • 2
В Монголии прошла церемония открытия российско-монгольских учений «Селенга-2024»