Бразильская армия получила первый «истребитель танков» Centauro II

Источник изображения: topwar.ru

На днях бразильская армия получила первую бронемашину Centauro II 8х8, которая классифицируется как «истребитель танков». Данному экземпляру предстоит пройти испытания, по итогам которых командование даст свою оценку новому изделию. В случае благоприятного исхода Минобороны приступит к закупке парка машин этого типа.

Как указывается в издании Zona Militar, речь идет о возможном приобретении у итальянского консорциума Iveco-OTO Melara 96 единиц техники ориентировочной стоимостью €900 млн, хотя первоначально армия намеревалась обзавестись в общей сложности 221 экземпляром.

Также в тендере участвовали канадская компания GDLS-C со своей бронемашиной LAV 700 AG и китайская Norinco с T1-BR. Итальянский консорциум вышел победителем, став единственным, кто предложил 120-мм пушку (установленную на башню HITFACT MkII от Leonardo), в то время как техника конкурентов была оснащена 105-мм орудием.

Centauro II представляет собой значительное усовершенствование по сравнению со своим предшественником Centauro калибра 105 и 120 мм, которая стала первой в мире колесной противотанковой машиной 8x8, оснащенной пушкой высокого давления.

Орудие Centauro II имеет калибр 120/45 мм, оснащено встроенным дульным тормозом и полуавтоматической системой заряжания. Она способна вести огонь новейшими 120-мм БОПС стандарта НАТО, а также многоцелевыми боеприпасами.

Источник изображения: topwar.ru

Боезапас представлен 12 готовыми к стрельбе снарядами для основного орудия, 1000 патронами для 7,62-мм пулемета и 400 для 12,7-мм пулемета, 96 гранатами для гранатометов. Оба пулемета и гранатометы могут опционально располагаться в дистанционно управляемой боевой станции Hitrole .

В сравнении со своим предшественником Centauro II получил переработанный корпус и башню, которые включают дополнительную броню и технические усовершенствования, повышающие защиту.

Поступившая сейчас на вооружение бразильской армии первая машина Centauro II была в июне 2024 года задержана немецкими властями в порту Гамбурга из-за предполагаемых нарушений в транспортировке. Озвучивались предположения, что за этим шагом скрывается ведущаяся вокруг Бразилии дипломатическая борьба.