Чемезов заявил, что танки Challenger и Leopard дискредитировали себя в зоне СВО

Глава Ростеха отметил, что российский танк Т-90М "Прорыв" лучше западной техники

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Британский танк Challenger и немецкий Leopard дискредитировали себя в зоне специальной военной операции (СВО). Зарубежные заказчики видят, что танк Т-90М "Прорыв" на голову выше, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"К примеру, британский Challenger в зоне СВО себя дискредитировал, как и немецкий Leopard. Даже Abrams при всех их объективных недостатках дадут Challenger фору. Наш "Прорыв" на голову выше и английских, и американских танков, и зарубежные заказчики прекрасно это понимают", - сказал глава Ростеха.

Танк Т-90М "Прорыв" является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести. По боевой эффективности танк Т-90М значительно превосходит своего предшественника Т-90, но при этом сохраняет его преимущества - исключительную надежность и минимальный объем технического обслуживания при эксплуатации.