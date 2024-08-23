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ТАСС

Чемезов заявил, что потребность в кадрах в ОПК сохранится после СВО

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Рабочий собирает гусеницу для вездехода в цехе Курганского машиностроительного завода
Рабочий собирает гусеницу для вездехода в цехе Курганского машиностроительного завода.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Кузьмин

Глава Ростеха пояснил, что после завершения спецоперации будет необходимо пополнять резервы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Потребность в кадрах в оборонно-промышленном комплексе сохранится и после специальной военной операции (СВО) на Украине. Необходимо будет пополнять резервы, ожидаются серьезные экспортные контракты, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Дефицит рабочих рук касается всей России, мы - не исключение. В прошлом году коллектив Ростеха вырос до 660 тыс. специалистов, то есть почти на 70 тыс. человек. Вопрос, что эти люди будут делать после СВО, не стоит. Объемы производства военной продукции еще долго останутся высокими. Даже после окончания СВО необходимо будет пополнять резервы. Кроме того, нас ждут серьезные экспортные контракты", - сказал собеседник агентства, комментируя дефицит кадров на российском рынке труда.

Глава Ростеха добавил, что высокий запрос на кадры связан не только с гособоронзаказом. "Идет большой рост и по гражданским направлениям. Пожалуй, самая высокая потребность в кадрах сегодня - в авиастроении. До 2030 года стране нужно множество самолетов различных типов. В кооперации по авиационным программам задействованы сотни предприятий по всей стране", - пояснил он.

По словам Чемезова, Ростех организует инженерные классы в школах, сотрудничает с ведущими вузами по направлениям авиастроение, IT, биомедицинские технологии и другим для подготовки инженеров.

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Россия
Украина
Компании
Ростех
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Чемезов Сергей
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