В алжирской прессе приветствуют готовность России к экспорту ударного беспилотника «Ланцет»

Источник изображения: topwar.ru
На недавно состоявшейся выставке «Армия-2024» компания Zala, входящая в состав холдинга «Калашников», представила полный набор изделий семейства «Ланцет» в экспортном варианте «Ланцет-Э».
В задачу этого ударного беспилотного комплекса, дебютировавшего на Украине и активно применяемого в противостоянии с ВСУ, входит ведение воздушной разведки с целью обнаружения статических или мобильных целей и их уничтожение днем и ночью.
На выставке семейство было представлено тремя основными изделиями: одно для разведки и наведения и два дрона-камикадзе малой и средней дальности.
Z-16-Э с дальностью действия 50 км и временем полета 150 минут может подниматься благодаря электродвигателю на высоту 2500 м и развивать скорость 100 км/ч. Его роль заключается в поиске целей днем и ночью и наведении на них сторонних средств поражения по лазерному каналу. Стартовая масса составляет всего 12 кг. Дрон осуществляет посадку с помощью парашюта и может быть использован повторно сразу после замены аккумулятора.
Источник изображения: topwar.ru
Z-16
«Изделие 51-Э», средний вариант, обладает радиусом действия 40 км и продолжительностью полета 30 минут. С помощью электродвигателя он может подняться на высоту 1500 м и развить скорость 90 км/ч при весе 18 кг.
Источник изображения: topwar.ru
«Изделие 51»
«Изделие 52-Э», укороченный вариант, имеет дальность полета 25 км и запас хода 15 минут. Электродвигатель позволяет достигать высоты 1500 м и двигаться со скоростью 90 км/ч при весе 12 кг.
Источник изображения: topwar.ru
«Изделие 52»
- говорится в алжирском издании MENA Defense.
Как указывается, «Ланцет» поразил сотни целей, включая танки, катера, буксируемую и самоходную артиллерию, бронетехнику, мощные укрепленные позиции, а также боевую авиацию на стоянках или в защитных ангарах:
Zala предлагает иностранным заказчикам инструменты для обслуживания, диагностики, ремонта и обновления своей системы, а также обширную программу обучения с участием специалистов с боевым опытом.
- отмечается в прессе, приветствуя готовность российской оборонки к сотрудничеству.