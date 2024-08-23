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Военное обозрение

В алжирской прессе приветствуют готовность России к экспорту ударного беспилотника «Ланцет»

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Источник изображения: topwar.ru

На недавно состоявшейся выставке «Армия-2024» компания Zala, входящая в состав холдинга «Калашников», представила полный набор изделий семейства «Ланцет» в экспортном варианте «Ланцет-Э».

В задачу этого ударного беспилотного комплекса, дебютировавшего на Украине и активно применяемого в противостоянии с ВСУ, входит ведение воздушной разведки с целью обнаружения статических или мобильных целей и их уничтожение днем и ночью.

На выставке семейство было представлено тремя основными изделиями: одно для разведки и наведения и два дрона-камикадзе малой и средней дальности.

Z-16-Э с дальностью действия 50 км и временем полета 150 минут может подниматься благодаря электродвигателю на высоту 2500 м и развивать скорость 100 км/ч. Его роль заключается в поиске целей днем и ночью и наведении на них сторонних средств поражения по лазерному каналу. Стартовая масса составляет всего 12 кг. Дрон осуществляет посадку с помощью парашюта и может быть использован повторно сразу после замены аккумулятора.

Источник изображения: topwar.ru

Z-16

«Изделие 51-Э», средний вариант, обладает радиусом действия 40 км и продолжительностью полета 30 минут. С помощью электродвигателя он может подняться на высоту 1500 м и развить скорость 90 км/ч при весе 18 кг.

Источник изображения: topwar.ru

«Изделие 51»

«Изделие 52-Э», укороченный вариант, имеет дальность полета 25 км и запас хода 15 минут. Электродвигатель позволяет достигать высоты 1500 м и двигаться со скоростью 90 км/ч при весе 12 кг.

Источник изображения: topwar.ru

«Изделие 52»

Основным преимуществом «Ланцета-Э» является его мобильность, уменьшенный вес и боевая эффективность, которая не нуждается в доказательствах

- говорится в алжирском издании MENA Defense.

Как указывается, «Ланцет» поразил сотни целей, включая танки, катера, буксируемую и самоходную артиллерию, бронетехнику, мощные укрепленные позиции, а также боевую авиацию на стоянках или в защитных ангарах:

Ничто не ускользнет от этой чрезвычайно эффективной системы.

Zala предлагает иностранным заказчикам инструменты для обслуживания, диагностики, ремонта и обновления своей системы, а также обширную программу обучения с участием специалистов с боевым опытом.

Это очень важный момент: «Рособоронэкспорт» подчеркнул свою заинтересованность в трансфере технологий и промышленном сотрудничестве. Размещение подразделений по производству и обслуживанию Lancet-E в таких странах, как Алжир, обеспечит [местным войскам] огромные возможности для поражения противника по оптимальной стоимости

- отмечается в прессе, приветствуя готовность российской оборонки к сотрудничеству.

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