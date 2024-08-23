Военные испытали новейший автозаправщик на учении "Селенга-2024"

Военные ВВО апробировали новейший автотопливозаправщик на учении "Селенга-2024"

ВЛАДИВОСТОК, 22 авг — РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) апробировали новейший бронированный автотопливозаправщик в ходе российско-монгольского учения "Селенга-2024", которое проходит в Монголии, сообщает пресс-служба ВВО.

"В ходе российско-монгольского учения "Селенга-2024" военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) апробировали новейший бронированный автотопливозаправщик, который на данный момент поступает на вооружение в соединения и воинские части ВВО. В рамках учений специалисты службы горючего произвели дозаправку военной техники", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новейший топливозаправщик имеет бронированную кабину и цистерну. С момента подхода автозаправщика к боевой технике до момента подачи горючего в бак проходят считанные секунды.

Ранее Минобороны России сообщило, что воинский контингент Восточного военного округа прибыл в Монголию для участия в международном учении "Селенга-2024". Эти учения проводятся ежегодно с 2008 года. В этом году на учении задействованы военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитных ракетных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в республике Бурятия, и подразделения ВС Монголии.