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РИА Новости

Военные испытали новейший автозаправщик на учении "Селенга-2024"

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Учения "Селенга-2021" в Монголии
Учения "Селенга-2021" в Монголии.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Военные ВВО апробировали новейший автотопливозаправщик на учении "Селенга-2024"

ВЛАДИВОСТОК, 22 авг — РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) апробировали новейший бронированный автотопливозаправщик в ходе российско-монгольского учения "Селенга-2024", которое проходит в Монголии, сообщает пресс-служба ВВО.

"В ходе российско-монгольского учения "Селенга-2024" военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) апробировали новейший бронированный автотопливозаправщик, который на данный момент поступает на вооружение в соединения и воинские части ВВО. В рамках учений специалисты службы горючего произвели дозаправку военной техники", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новейший топливозаправщик имеет бронированную кабину и цистерну. С момента подхода автозаправщика к боевой технике до момента подачи горючего в бак проходят считанные секунды.

Ранее Минобороны России сообщило, что воинский контингент Восточного военного округа прибыл в Монголию для участия в международном учении "Селенга-2024". Эти учения проводятся ежегодно с 2008 года. В этом году на учении задействованы военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитных ракетных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в республике Бурятия, и подразделения ВС Монголии.

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