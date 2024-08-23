В РФ испытают акустический детектор "Капкан" для уничтожения тяжелых дронов

В конструкторском бюро "Талламхо" сообщили, что испытания состоятся в ближайшее время

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Испытания акустического детектора "Капкан" ("Гура"), предназначенного для уничтожения тяжелых дронов типа "Бабы-яги" и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), пройдут в России. Изделие замыкает цепь электродетонатора при обнаружении вблизи нежелательного объекта, сообщили ТАСС в конструкторском бюро "Талламхо".

"Акустический детектор "Капкан" предназначен для уничтожения тяжелых дронов ВСУ, включая "Бабу-ягу". Также его можно настроить на звук любой военной техники. Зная, что "Талламхо" работает с акустикой, к нам обратились коллеги из Москвы и попросили выполнить запрос из армии. Специалистами нашего КБ был изготовлен "Капкан" и передан для испытаний, которые состоятся в ближайшее время", - рассказали в организации.

В "Талламхо" объяснили принцип действия "Капкана". "На наших изделиях встроенная функция определения дистанции. Когда появляется звук, соответствующий какой-либо технике, изделие отслеживает эту дистанцию. И после того, как она равна или меньше требуемой, происходит замыкание электрического детонатора. "Капкан" может быть выставлен и на пути следования вражеской техники", - отметили в КБ.

По словам собеседника ТАСС, в зоне СВО по-прежнему актуальна проблема поиска эффективных средств ликвидации украинских тяжелых дронов. "Когда "Баба-яга" летит ночью, ее тяжело убрать из огнестрела, если нет специальных оптических приборов, а они есть не у всех военнослужащих. Как правило, этот дрон управляется через спутник. Соответственно, на него не действуют средства радиоэлектронной борьбы. Проблема этих крупных агродронов, используемых в военных целях, актуальна. К нам обращаются военнослужащие за решениями для борьбы с ними", - добавили в "Талламхо".

Конструкторское бюро "Талламхо" ("Следопыт") создано в 2022 году и базируется в Грозном. Организация специализируется на IT-разработках двойного назначения.