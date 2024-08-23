Войти
ТАСС

В РФ испытают акустический детектор "Капкан" для уничтожения тяжелых дронов

216
0
0
Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: © Depositphotos / Dusan Petkovic

В конструкторском бюро "Талламхо" сообщили, что испытания состоятся в ближайшее время

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Испытания акустического детектора "Капкан" ("Гура"), предназначенного для уничтожения тяжелых дронов типа "Бабы-яги" и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), пройдут в России. Изделие замыкает цепь электродетонатора при обнаружении вблизи нежелательного объекта, сообщили ТАСС в конструкторском бюро "Талламхо".

"Акустический детектор "Капкан" предназначен для уничтожения тяжелых дронов ВСУ, включая "Бабу-ягу". Также его можно настроить на звук любой военной техники. Зная, что "Талламхо" работает с акустикой, к нам обратились коллеги из Москвы и попросили выполнить запрос из армии. Специалистами нашего КБ был изготовлен "Капкан" и передан для испытаний, которые состоятся в ближайшее время", - рассказали в организации.

В "Талламхо" объяснили принцип действия "Капкана". "На наших изделиях встроенная функция определения дистанции. Когда появляется звук, соответствующий какой-либо технике, изделие отслеживает эту дистанцию. И после того, как она равна или меньше требуемой, происходит замыкание электрического детонатора. "Капкан" может быть выставлен и на пути следования вражеской техники", - отметили в КБ.

По словам собеседника ТАСС, в зоне СВО по-прежнему актуальна проблема поиска эффективных средств ликвидации украинских тяжелых дронов. "Когда "Баба-яга" летит ночью, ее тяжело убрать из огнестрела, если нет специальных оптических приборов, а они есть не у всех военнослужащих. Как правило, этот дрон управляется через спутник. Соответственно, на него не действуют средства радиоэлектронной борьбы. Проблема этих крупных агродронов, используемых в военных целях, актуальна. К нам обращаются военнослужащие за решениями для борьбы с ними", - добавили в "Талламхо".

Конструкторское бюро "Талламхо" ("Следопыт") создано в 2022 году и базируется в Грозном. Организация специализируется на IT-разработках двойного назначения. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.08 05:21
  • 14
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 23.08 04:34
  • 3986
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.08 03:33
  • 1
«Смогут бить в глубину России»: в западной прессе рассуждают о потенциальной передаче ВСУ ракет JASSM
  • 22.08 21:06
  • 0
Ответ на "Беларусь справляется с украинскими провокациями и продолжает подготовку к отражению возможной агрессии"
  • 22.08 19:24
  • 4
Генпрокурор РФ заявил, что в России нет процесса деприватизации
  • 22.08 19:21
  • 3
Авиастроители обманули Минпромторг: Малая авиация России может погибнуть из-за «Байкала»
  • 22.08 17:26
  • 13
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 22.08 15:56
  • 0
РЭБ на практике: противник будет повержен
  • 22.08 11:10
  • 0
Беларусь справляется с украинскими провокациями и продолжает подготовку к отражению возможной агрессии
  • 21.08 19:49
  • 573
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.08 15:08
  • 1
Защита генерала Попова: Подписи экс-командующего 58-й армией в документах по делу оказались поддельными
  • 21.08 13:59
  • 1
COTECMAR и Damen построят новые фрегаты для ВМС Колумбии
  • 21.08 13:32
  • 1
В зоне СВО защитили бронеавтомобили бревнами
  • 21.08 13:17
  • 2
Военный потенциал РФ в Арктике намного опережает возможности всех вместе взятых государств региона - Патрушев
  • 21.08 09:33
  • 2
В Монголии прошла церемония открытия российско-монгольских учений «Селенга-2024»