Груз и ответственность: дрон «Сверчок» поможет эвакуировать раненых

В зону спецоперации поступил новый наземный беспилотник

В подразделения, действующие в зоне СВО, волонтеры поставили беспилотный ровер «Сверчок». Такие платформы применяются для эвакуации раненых и подвоза грузов на передовую. Главная особенность модели — ее маршрут можно запрограммировать. Сейчас в зону СВО поставляют значительное количество техники и снаряжения, сделанных в рамках волонтерских инициатив. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что деятельность оборонно-промышленного комплекса в интересах армии и флота получает весомую инициативную поддержку со стороны малого бизнеса, общественных организаций, массового волонтерского движения и граждан нашей страны. Подробнее об изделиях так называемого народного ВПК — в материале «Известий».

Полезный «Сверчок»

Всем известны БПЛА, которые «летательные», но немногие слышали про БПА — беспилотные аппараты, — которые передвигаются по земле. Колесный ровер «Сверчок», произведенный казанской компанией «Флуктио», — это беспилотная платформа, предназначенная для перевозки грузов.

Он управляется дистанционно. Главная особенность модели — ее маршрут можно запрограммировать, и после даже не вмешиваться в процесс: он пройдет заданный путь из пункта А в пункт Б, по дороге посетив пункт С. Также его можно использовать для патрулирования. Грузоподъемность машины — 120 кг.

Как рассказал «Известиям» представитель компании Алексей Петров, нагрузка рассчитана, исходя из среднего веса человека со снаряжением, в данном случае — потенциального раненого. Сверху на платформу крепится тканевая основа, и она готова к работе.

Бездорожье, непогода, темнота не препятствие. Роботы, курсирующие к линии соприкосновения и обратно в тыл, с поклажей или «трехсотыми» на носилках — наступившее будущее. Разработчики уверены, что за такими машинами будущее.

СВО стимулировала не только у нас, но и в других странах мира разработки беспилотной техники для снабжения войск и спасения раненых, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Из-за массированного применения FPV-дронов и артиллерии в зоне боевых действий становится трудно обеспечивать продовольствием и боеприпасами войска, — объяснил он. — Машины, которые их везут, становятся первоочередными целями для атак. По этой причине стараются создать различные наземные и воздушные беспилотные аппараты. Но важно посмотреть, как проявит себя ровер «Сверчок» в деле, потому что именно в зоне боевых действий обычно выявляется немало проблем. Причем таким беспилотникам сложнее, чем воздушным, потому что грунт везде разный — платформы могут увязнуть, запутаться. Но это, безусловно, очень перспективное направление.

Гусеничная платформа «Варан» способна тащить за собой до 1,5 т груза Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Другой вариант наземного беспилотника — гусеничный «Варан», созданный «Кулибин клубом» «Народного фронта». Компактный, по сравнению с аналогами — всего 1х1 м, он способен тащить за собой 1,5 т груза и везти сверху еще 200 кг: речь идет о боекомплекте, продуктах, воде, лекарствах. Также на специальных волокушах можно транспортировать раненых.

Как объяснил «Известиям» разработчик проекта Бари Муртазин, небольшие размеры робота обусловлены задачами — необходимостью проникать в подъезды зданий, подниматься и спускаться по лестничным пролетам. На саму платформу можно установить станцию РЭБ или крупнокалиберный пулемет — огонь из него будет вестись тоже дистанционно, из укрытия. В воюющие части, по словам Муртазина, доставлено уже 25 «Варанов».

Под защитой и в защите

ПТУР (противотанковая управляемая ракета) на фронте — эффективное оружие. Но и уязвимое: если засекут — ударят обязательно. Роман Радзевич из Ивановской области сконструировал противотанковую установку, оснащенную сразу тремя зарядами вместо одного, плюс — опять же с дистанционным управлением.

— Нашим бойцам не придется теперь каждый раз подходить к ПТУРу для перезарядки, подвергая свою жизнь опасности, — объяснил разработчик «Известиям». — По этой же причине управление ведется с помощью пульта, чтобы оператор мог находиться в укрытии. Сегодня четыре наши модифицированные установки отправлены в армию под Часов Яр, и, по словам воюющих ребят, очень хорошо себя показывают. Огонь из них ведется по бронированной технике, укреплениям и зданиям.

Актуальный вопрос — огнеупорные костюмы. Сегодня российские танкисты облачены в комбинезоны из хлопка со специальной пропиткой. Материал хороший, но после интенсивной стирки совсем перестает держать жар. Интересное решение предложили руководители компании «Гоночная команда МСК» Екатерина Николаева и Константин Купцов (они изготавливают экипировку для гонщиков).

Огнеупорная одежда для танкистов из арамидной ткани Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— Мы разработали комплект «Защитник – Т», сшитый из уникального материала — арамидной ткани, — рассказала «Известиям» Екатерина Николаева. — Человеку, облаченному в такой костюм, огонь не страшен в течение 45 секунд. К сожалению, в нашей стране сейчас не налажено производство арамида. Лично мы приобретаем его в Китае, но с доставкой сейчас туго, например, последний заказ мы оплатили в мае, а его всё еще нет. Вопрос, который я поднимала на встречах «Народного фронта», — собственное производство этого стратегически важного материала.

В набор входит комбинезон, нижнее белье, носки и подшлемник. Компанией сшито и отправлено в зону СВО уже 700 таких комплектов.

— Недавно мы получили весть, — поделилась Екатерина. — Загорелся российский танк на поле боя в зоне СВО. Экипаж его был в костюмах «Защитник – Т». Все они выжили, никто серьезно не пострадал. Ребята снова в строю.

С сеткой и дробью

Умелец из Татарстана Евгений Севен придумал видеоприцел, позволяющий «заглядывать» за угол. Бойцы спецподразделений и пехотинцы вынуждены, идя на штурм, часто стрелять, что называется, «по-сомалийски» — не целясь, на удачу. Система Севена — это блок с видеокамерами (он крепится на ствол), и беспроводной монитор на шлеме. Достаточно завести автомат за препятствие (за угол), и вся картинка отображается перед глазами. Действующих камер на приборе две: одна с широким обзором, другая — с направленным узким.

В мире в настоящее время не так много вариантов для подобной «безопасной» стрельбы, у всех свои недочеты. Вариант Севена в ближайшее время оценят представители Минобороны.

Еще один уроженец Татарстана — Равиль Гарифуллин. Он создал заряд «Сарма», внутри которого от 800 до 1000 дробин. Снаряд-насадка крепится на глушитель автомата, и обыкновенный АК превращается в дробовик. А дробовик на фронте, как известно, первое средство против дронов. Гарифуллин разработал снаряд для малой дистанции — 20–30 м, средней — 50, и дальней — 80 м. Примечательный момент: в активацию его приводит боевой патрон автомата. Дело в том, что есть аналоги, где действует холостой патрон, но, по словам конструктора, — это дефицит, поэтому нужно исходить из реалий.

Насадки «Сарма», превращающие АК в дробовик Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Еще одно средство от БПЛА, на этот раз — против «Бабы-яги» (большого беспилотника, активно используемого ВСУ) изготавливают братья Камбаровы из Домодедово. Название его — сеткомет, то есть метатель сетей. Представляет собой алюминиевого «паука», с уложенным внутри «неводом» и грузиками, оснащен прибором ночного видения.

— Устройство крепится к обычному «мавику», и охотник готов к работе, — рассказывают «Известиям» братья. — «Баба-яга» чаще вылетает на бомбометание ночью. В это время, как правило, в небе висят наши дозорные. Они сообщают об угрозе, и в воздух, как истребитель, оперативно поднимается БПЛА с сеткой. Дальше — дело техники. Нужно зависнуть над вражеским квадрокоптером, и произвести сброс. Сеть накрывает его, повреждает винты и моментально выводит из строя. В настоящее время мы изготовили и отправили на фронт уже 300 таких «пауков».

Сеткомет против «Бабы-яги» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Как отметили все конструкторы, с которыми побеседовали «Известия», число изобретений и рационализаторских предложений растет сегодня в геометрической прогрессии. И благодаря им в ближайшее время могут произойти позитивные изменения в боеспособности наших подразделений.

Сергей Прудников

Юлия Леонова

Богдан Степовой