Как НАТО противостоит России в Арктике (Newsweek, США)

Newsweek: НАТО усиливает присутствие в арктическом регионе в противовес России

В Исландию прибыли британские истребители-невидимки F-35B для патрулирования воздушного пространства страны, пишет Newsweek. В НАТО не скрывают, что это часть плана по усилению присутствия альянса в Арктике и сдерживанию России, которая представляет "острую угрозу".

Элли Кук

Один из самых передовых истребителей ВВС Великобритании F-35B только что приземлился в Исландии и стоит на продуваемой всеми ветрами взлетно-посадочной полосе аэродрома Кефлавик.

Съежившись на ветру всего в нескольких метрах от самолета, министр иностранных дел Исландии Турдис Колбрун Рейкфьорд Гюльфадоттир не колеблясь соглашается, что Арктика, раскинувшаяся к северу от ее страны, — жизненно важный регион. "Мы очень надеемся, что она и впредь будет оставаться регионом низкой напряженности, — сообщила министр журналу Newsweek. — Но всё меняется, и мы должны сохранять бдительность".

Вот почему Великобритания отправила четыре истребителя F-35B из своей 617-й эскадрильи на юго-западную оконечность Исландии. Самолеты только что приступили к выполнению патрульной миссии НАТО, сосредоточенной как раз на Арктике. Британские истребители-невидимки патрулируют воздушное пространство альянса впервые, хотя другие самолеты королевских ВВС только что завершили длившуюся несколько месяцев миссию по наблюдению за восточным флангом НАТО в Румынии.

Быстрые и радиопоглощающие самолеты пятого поколения спроектированы так, чтобы противнику их было тяжело обнаружить, а модель F-35B способна совершать вертикальную посадку и взлетать с короткого разбега.

Стоя подле элегантного самолета, командующий 617-й эскадрильей подполковник Стюарт Кэмпбелл рассказал, что истребители F-35 могут "общаться друг с другом". По его словам, отлаженная взаимосвязь между самолетами дает "огромное преимущество по сравнению с тем, к чему мы привыкли в НАТО".

НАТО образца 2024 года не только мониторит Восточную Европу, но и внимательно следит за горячими точками по всему миру. В частности, продвигает деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке и усиливает свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе.

Складывается впечатление, что НАТО всё больше присматривается к негостеприимной Арктике и стягивает туда ресурсы по мере того, как Россия тихо наращивает свое присутствие в регионе, а Китай наблюдает за происходящим с неподдельным интересом.

"Миссия по патрулированию воздушного пространства в Исландии демонстрирует способность Великобритании действовать и сдерживать наших противников в воздушном пространстве альянса", — заявил британский министр вооруженных сил Люк Поллард.

НАТО прочно удерживает Заполярье в своих руках: подавляющее большинство арктических государств — члены альянса. Этому немало поспособствовало присоединение к нему Финляндии и Швеции вслед за началом российской спецоперации на Украине в 2022 году.

В Кефлавике, всего в часе езды от столицы Рейкьявика, царит ощущение нерушимой солидарности НАТО. Члены альянса неоднократно подчеркивали, что российская спецоперация лишь упрочила внутренние связи, и это заметно по всей обширной воздушной базе. Командующий 11-й группы британских ВВС вице-маршал авиации Том Берк охарактеризовал присутствие здесь F-35B как "реальную демонстрацию единства НАТО".

"Мы крайне заинтересованы в том, чтобы гарантировать, что Арктика останется зоной высокого сотрудничества и низкой напряженности", — заявила Newsweek посол Великобритании в Исландии Брайони Мэтью.

Ее исландская коллега подчеркнула, что "Исландия сохраняет стратегическую важность из-за своего географического положения, и в этом отношении ничто не предвещает перемен на Крайнем Севере в плане как климата, так и ситуации в сфере безопасности".

Изменения климата меняют облик Арктики, открывая некогда труднодоступный регион для судоходства и иной деятельности. Однако одновременно с трансформацией окружающей среды портятся отношения между Россией и западными странами — особенно после того, как российские войска вошли на территорию Украину почти два с половиной года назад.

Россия сохраняет самое обширное военное присутствие в регионе из всех арктических государств и, согласно оценке США, представляет собой "острую угрозу". Москва заново открывает в регионе свои объекты времен холодной войны, в том числе для разведки и наблюдения, сообщил ранее Newsweek полковник запаса Корпуса морской пехоты США Марк Канчан, ныне старший советник Центра стратегических и международных исследований.

Гюльфадоттир считает, что Кремль, может, и скован в Восточной Европе, но у него есть ресурсы, которые в настоящее время не задействованы на Украине и вокруг нее и могут быть развернуты в Арктике. Российская спецоперация в феврале 2022 года создала "новую реальность", добавила она, заявив, что страны НАТО должны подстраиваться под изменившиеся условия.

Нельзя забывать и о Пекине. В прошлом месяце Пентагон заявил, что Китай, даже не являясь арктическим государством, всё глубже проникает на Крайний Север, стремясь расширить свое влияние и доступ. "Мы видим с их стороны возросший интерес к региону", — отметила Гюльфадоттир.

Силы НАТО на регулярной основе патрулируют несколько регионов, включая страны Балтии и восточный фланг Европы. Что касается миссий, проводимых из Кефлавика, то они носят более краткосрочный характер и выполняются членами НАТО с интервалом в несколько недель.

И Исландия, и Великобритания входят в Совместные экспедиционные силы, сформированные альянсом в качестве гибкого варианта укрепления безопасности Северной Европы.

Еще один элемент стратегии альянса по защите Арктики, объяснила британский посол, заключается в прогнозировании будущего облика региона с помощью передовых научных исследований. "Успешное прогнозирование зависит от научных знаний, поэтому мы делаем всё возможное, чтобы досконально изучить регион и тем самым получить возможность предвидеть будущее Арктики", — заключила она.