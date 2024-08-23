Le Point: в качестве президента США для Украины предпочтительна Камала Харрис

Президентская гонка в США, за которой следят и Киев, и Москва, может оказать влияние на переговорный процесс по Украине, пишет Le Point. На Банковой возлагают большие надежды на американских демократов, хотя Вашингтон не раз бросал в беде своих украинских подопечных.

Жерар Аро

Киев и Москва будут пристально следить за ноябрьскими выборами президента США. Нацелены ли они на мирное урегулирование украинского конфликта?

Военные действия на Украине не сбавляют обороты. Российская армия продолжает натиск, продвигаясь километр за километром. Такова кровавая рутина позиционного противостояния, где решающую роль играют живая сила и артиллерия. Страна с населением в 140 миллионов человек противостоит 30-миллионному противнику, превосходя его в шесть-семь раз по количеству вооружения. Другими словами, даже если украинская армия будет стойко сражаться, диспропорция сил так велика, что возврат территорий, потерянных в 2014 году или после февраля 2022 года, представляется нереальным.

Несмотря на безуспешные попытки Киева поднять боевой дух ВСУ, он не может изменить обстоятельства конфликта, неумолимо работающие против него.

Украине и ее сторонникам следует намечать свои цели, учитывая все вышеупомянутые факторы. Конечно, необходимо подтвердить принцип уважения международно признанных границ. Кроме того, было бы опасно идти на уступки до начала переговоров, но, помимо деклараций о принципах, политическая стратегия не может не принимать во внимание ситуацию на земле. Любое мирное соглашение будет точно отражать положение на поле боя. Таков суровый урок, который преподает нам история.

Украинцам это прекрасно известно. Понимают они также, что спустя 900 дней кровавого и разрушительного конфликта они устали. Их потери значительно тяжелее российских. Систематически подвергающаяся обстрелам гражданская инфраструктура на Украине разрушается. Повседневная жизнь становится сложнее с каждым днем. Поэтому неудивительно, что президент Зеленский вновь поднимает вопрос о прекращении боевых действий. Выдвигает ли он при этом невыполнимые требования, неважно: так поступают накануне переговоров все стороны конфликтов.

Сейчас можно с уверенностью сказать, что Украина больше не питает никаких иллюзий на этот счет. Как и Франция в июне 1940 года, Киев обнаружил, что часто остается в одиночестве перед лицом смертельной опасности. Администрации Байдена удалось добиться принятия нового пакета военной помощи в размере шестидесяти миллиардов долларов, но потребовавшиеся для их согласования шесть месяцев свидетельствуют об усталости от конфликта, выходящей за пределы республиканской партии. Маловероятно, что политик, который одержит победу 5 ноября, сможет убедить Америку продолжать поддерживать Киев в том же объеме.

Россия это понимает. Сейчас единственный интерес Кремля — сделать всё возможное на фронте, чтобы в день начала переговоров оказаться в наилучшем положении. Путин ждет американских выборов. Он предпочел бы столкнуться с Трампом, который уже объявил о намерении прекратить поддержку Украины и добиться урегулирования конфликта за 24 часа. Впрочем, российский президент может ожидать того же и от администрации Харрис — хоть и на других условиях, важных как для Киева, так и для Москвы. В любом случае, для такой державы, как Россия, единственным равным собеседником в этой ситуации может быть лишь Вашингтон. Правда, российско-американское соглашение оставит Украине и европейским странам мало пространства для маневра.

Как и в 1917 году, обе стороны конфликта ждут американцев, но на этот раз не в надежде или страхе перед решительным военным столкновением, а, напротив, с ощущением, что США, якобы пытающиеся не провоцировать неконтролируемую эскалацию конфликта, могут найти способ достичь договоренности с Россией. Договоренность, какую бы форму она ни приняла, — будь то договор, перемирие или режим прекращения огня — будет учитывать реальность на поле боя, которая в долгосрочной перспективе совсем не благоприятна для Украины.

Вопрос в том, намерена ли новая американская администрация возвращать территории, которые, как мы знаем, были утрачены Киевом, или гарантировать выживание независимой и жизнеспособной Украины. Последнее положит конец территориальным приобретениям Кремля и предоставит Украине надежные гарантии безопасности, пусть даже они будут зафиксированы от лица НАТО. В этом контексте нет никаких сомнений в том, что Киев заинтересован в победе Камалы Харрис на выборах 5 ноября.