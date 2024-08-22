Самолет SJ-100 с российскими двигателями приступит к полетам в 2025 году

ATO.ru — Еще два прототипа регионального пассажирского самолета Superjet 100 (SJ-100), включая полностью импортозамещенный вариант самолета, присоединятся к летным испытаниям только в 2025 году, говорится в опубликованном сегодня видеорепортаже телеканала "Россия 24" о новых российских авиалайнерах.

Сейчас в сертификационных испытаниях частично импортозамещенный SJ-100 летает на российско-французских двигателях SaM146 :: ОАК

Сейчас в сертификационных испытаниях участвует только один частично импортозамещенный SJ-100, который по-прежнему летает на российско-французских двигателях SaM146. В декабре 2023 года глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь пообещал, что первый полет самолета на новых российских моторах ПД-8 состоится в 2024 году.

Новые двигатели будут испытываться как на отдельном прототипе базового SSJ 100, так и на опытном самолете в полностью импортозамещенной конфигурации.

В июне этого года первый заместитель гендиректора ОАК Константин Тимофеев рассказал, что российские двигатели отправлены на доработку, после того как в ходе испытаний в 2023 году на летающей лаборатории Ил-76ЛЛ на таком двигателе "пошли процессы, которые невозможно было предусмотреть на стенде".

В июле в ожидании новых двигателей прототип полностью импортозамещенного SJ-100 прошел частотные испытания, которые являются одним из этапов подготовки к первому вылету.

Источник в российском авиапроме подтвердил ATO.ru возможность переноса сроков полета SJ-100 с ПД-8 на следующий год.

Если это произойдет, то у ОАК останется не так много времени на летные испытания. Согласно правительственной программе развития авиационной отрасли России до конца десятилетия, импортозамещенный SJ-100 должен быть сертифицирован в 2025 году, а первые поставки намечены на февраль 2026-го.

Однако на прошедшем в августе форуме "Армия-2024" Слюсарь подтвердил, что программа может быть пересмотрена с точки зрения востребованности различных типов самолетов. Это может быть связно с тем, что в июне группа "Аэрофлот", которая заказала в общей сложности 89 SJ-100, выразила желание заменить эти самолеты на более вместительные среднемагистральные авиалайнеры МС-21. Поставки последних должны начаться раньше, чем SJ-100, — во второй половине 2025 года.

Максим Пядушкин