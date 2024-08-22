Войти
АО "ОДК"

ОДК ввела в работу новый стенд для испытаний вертолетных двигателей

193
0
0
Стенд для испытаний вертолетных двигателей
Стенд для испытаний вертолетных двигателей.
Источник изображения: ОДК

На гатчинском предприятии ОДК-Сервис (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) введен в эксплуатацию испытательный стенд, с помощью которого специалисты будут проводить испытания вертолетных двигателей, в том числе семейства ТВ3-117. Новый стенд позволит расширить виды услуг по сервисному обслуживанию и ремонту авиационных двигателей.

Работы по созданию современного универсального испытательного стенда начались в 2023 году. Пробный запуск двигателя на новом стенде произвели в декабре прошлого года. В этом году на нем был испытан первый двигатель и стенд успешно прошел аттестацию, которая подтвердила соответствие характеристик оборудования для проведения испытаний авиационных двигателей.

«Мы реализовали технически сложный проект всего за полтора года. Плановые показатели объема работ ОДК-Сервис до 2035 года предусматривают ежегодный рост количества ремонтируемых двигателей. Новый испытательный стенд увеличит наши мощности и позволит сохранить за ОДК-Сервис лидерство в ремонте авиационных двигателей», - отметил заместитель генерального директора-управляющий директор ОДК-Сервис Дмитрий Виноградов.

Открытие нового испытательного стенда было приурочено к годовщине основания ОДК-Сервис. Ввод в эксплуатацию испытательного оборудования позволит предприятию расширить виды услуг по сервисному обслуживанию и ремонту авиационных двигателей.

АО «ОДК-Сервис» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) специализируется на ремонте самолетных, вертолетных и газотурбинных двигателей для нужд Газпрома и гражданских авиакомпаний. Предприятие имеет три филиала: «Челябинск» (Челябинская область), «Ейск» (Краснодарский край), «Арамиль» (Свердловская область).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
ТВ3-117
Компании
ОДК УК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.08 05:16
  • 3963
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.08 03:49
  • 6
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 21.08 19:49
  • 573
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.08 15:08
  • 1
Защита генерала Попова: Подписи экс-командующего 58-й армией в документах по делу оказались поддельными
  • 21.08 13:59
  • 1
COTECMAR и Damen построят новые фрегаты для ВМС Колумбии
  • 21.08 13:32
  • 1
В зоне СВО защитили бронеавтомобили бревнами
  • 21.08 13:17
  • 2
Военный потенциал РФ в Арктике намного опережает возможности всех вместе взятых государств региона - Патрушев
  • 21.08 09:33
  • 2
В Монголии прошла церемония открытия российско-монгольских учений «Селенга-2024»
  • 21.08 01:09
  • 2
Военный эксперт: АПЛ типа "Ясень-М" существенно повысят потенциал флота
  • 20.08 22:53
  • 1
Financial Times: Украина потеряла половину необходимого для зимы объема энергомощностей
  • 20.08 22:45
  • 1
Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию взрывов на «Северных потоках»
  • 20.08 22:41
  • 1
ВС Приднестровья начали оснащать танки Т-64 антидроновой защитой по опыту российской СВО
  • 20.08 22:24
  • 3
ВС России начали испытания обновленных FPV-дронов
  • 20.08 22:19
  • 1
В России представили безэкипажную «Мурену»
  • 20.08 22:11
  • 1
Облик универсального корабля для службы в Арктике определят в августе