ОДК ввела в работу новый стенд для испытаний вертолетных двигателей

На гатчинском предприятии ОДК-Сервис (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) введен в эксплуатацию испытательный стенд, с помощью которого специалисты будут проводить испытания вертолетных двигателей, в том числе семейства ТВ3-117. Новый стенд позволит расширить виды услуг по сервисному обслуживанию и ремонту авиационных двигателей.

Работы по созданию современного универсального испытательного стенда начались в 2023 году. Пробный запуск двигателя на новом стенде произвели в декабре прошлого года. В этом году на нем был испытан первый двигатель и стенд успешно прошел аттестацию, которая подтвердила соответствие характеристик оборудования для проведения испытаний авиационных двигателей.

«Мы реализовали технически сложный проект всего за полтора года. Плановые показатели объема работ ОДК-Сервис до 2035 года предусматривают ежегодный рост количества ремонтируемых двигателей. Новый испытательный стенд увеличит наши мощности и позволит сохранить за ОДК-Сервис лидерство в ремонте авиационных двигателей», - отметил заместитель генерального директора-управляющий директор ОДК-Сервис Дмитрий Виноградов.

Открытие нового испытательного стенда было приурочено к годовщине основания ОДК-Сервис. Ввод в эксплуатацию испытательного оборудования позволит предприятию расширить виды услуг по сервисному обслуживанию и ремонту авиационных двигателей.

АО «ОДК-Сервис» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) специализируется на ремонте самолетных, вертолетных и газотурбинных двигателей для нужд Газпрома и гражданских авиакомпаний. Предприятие имеет три филиала: «Челябинск» (Челябинская область), «Ейск» (Краснодарский край), «Арамиль» (Свердловская область).