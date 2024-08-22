Зачем дроны ВСУ снова атакуют Москву? И будет ли ответный удар

Полковник Ходаренок связал атаку БПЛА на Москву с неудачами ВСУ

Средства ПВО в ночь на 21 августа сбили 45 украинских беспилотников над Россией, из них только над Московской областью - 11. Мэр Москвы Сергей Собянин уже назвал произошедшее одной из самых масштабных попыток атаковать город за все время. Почему Вооруженные силы Украины возобновили попытки ударов по столице России - в материале «Газеты.Ru».

Всего за прошедшую ночь силы и средства ПВО Воздушно-космических сил России поразили 23 БЛА над Брянской областью, над Московской - 11, шесть над Белгородской, три - над Калужской и еще два - над Курской. Каких-либо существенных разрушений и жертв среди мирного населения нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин, характеризуя интенсивность налета БЛА ВСУ на столицу России, подчеркнул, что это была одна из самых масштабных попыток атаковать Москву за все время.

Возникает вопрос - с чем связано возобновление ударов ВСУ по столице России с помощью беспилотных летательных аппаратов? Один из наиболее вероятных ответов, скорее всего, заключается в следующем.

Вторжение подразделений и частей Вооруженных сил Украины в Курскую область хотя и привело к некоторым успехам тактического плана, но в целом, и с оперативно-стратегической, и с военно-политической точек зрения, явно не дало того результата, на который, по всей видимости, рассчитывали в Киеве.

В настоящее время ВС РФ завершают сосредоточение войск и сил для нанесения контрудара, создают ударные группировки, наращивают в требуемых объемах для наступательных действий запасы материальных средств и в ближайшее время (можно не сомневаться) разгромят части и соединения ВСУ, вторгшиеся на территорию России.

Помимо этого, российские войска успешно наступают на Покровск. Взятие этого города может привести к крайне неблагоприятным последствиям для ВСУ. Неудачи преследуют украинскую армию и на Торецком направлении. Войска группировки «Центр» ВС РФ взяли штурмом поселок городского типа Новгородское (Нью-Йорк) в ДНР и нанесли ВСУ в этом районе существенные потери в личном составе и технике.

На фоне этих событий военно-политическому руководству в Киеве требовалось продемонстрировать хотя бы какие-либо положительные результаты в боевой работе ВСУ. Наверняка именно с этой целью и был предпринят ночной налет БЛА на приграничные регионы и, главным образом, на столицу России.

Успешный удар именно по Москве, как наверняка полагали в штабах ВСУ, должен был вызвать наибольший резонанс в российском обществе.

Но как-то не задалось. Силы и средства ПВО Воздушно-космических сил продемонстрировали в ходе отражения этого налета весьма высокую эффективность. Можно не сомневаться, что устранены многие недостатки, которые отмечались в ходе предыдущих ударов БЛА ВСУ.

Ответный удар

В связи с действиями ВСУ этой ночью можно сказать и следующее: со стороны российской армии наверняка будет ответный удар по столице Украины. Как известно, «кто сеет ветер, пожнет бурю». Надо же рассчитаться с неприятелем. Поэтому есть все основания полагать, что готовящийся удар ВКС и ВМФ России по объектам на территории Украины по своим масштабам как минимум на два порядка превзойдет аналогичные действия ВСУ.

В то же время недооценивать противника не стоит. Вполне возможно, что в подобных рейдах уже в самое ближайшее время с украинской стороны будут задействованы тысячи БЛА, а важные объекты, скорее всего, будут атаковываться непрерывными волнами беспилотных летательных аппаратов.

Все необходимые возможности для производства относительно дешевых десятков тысяч БЛА (вполне возможно, что и сотен) у Украины и ее союзников имеются.

По-прежнему приоритетными целями для ВСУ являются объекты топливно-энергетического комплекса страны (в том числе газопроводы и нефтепроводы), аэродромы Дальней и оперативно-тактической авиации ВКС РФ, критические объекты инфраструктуры (в первую очередь, важнейшие мостовые переходы, включая Крымский мост), группировки Вооруженных сил и административно-политические центры.

Это выдвигает очередные требования к совершенствованию отечественной системе ПВО страны и вооруженных сил (как организационно-штатного, так и военно-технического характера), о которых уже не раз говорилось.

Самый надежный способ отучить военно-политическое руководство в Киеве от планирования налетов «воздушной саранчи» - это нанесение ракетно-авиационных ударов по Украине со стороны России такой силы, в результате которых сама мысль о запуске БЛА воспринималась бы командованием ВСУ как крайне опасная, в первую очередь для их личной безопасности, то есть жизни и здоровья.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок