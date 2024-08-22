Что новый “пиксель” нам готовит или, каким будет новый Pixel 9 Pro XL от Google

Технологический прогресс не стоит на месте, как и бурные обсуждения ожидаемых смартфонов в интернете. И вот недавно, в сети появились новые подробности о будущем флагмане Pixel 9 Pro XL от Google. А, первым, что бросается в глаза, является наличие текущей версии Андроид.

По словам инсайдеров, предустановленная Android 14 в новинке является следствием переноса показа данного девайса на более раннюю дату. Дополнительно, он будет иметь те же вариации процессоров, что и остальная серия Pixel 9. Тем временем, чтобы провести досуг с пользой, можно открыть сайт Casino Lev https://levsgames.kz/ru, который предоставляет обширную бонусную программу и хороший выбор слотов.

Что говорят о “старшем брате” Pixel 9: основные нюансы

Смартфон Pixel 9 Pro XL от Google. Источник: Google

Версия Pro XL является третей по счету в линейке Pixel 9 и, с учетом параметров, может составить конкуренцию флагманам иных компаний. Данный девайс будет иметь самый крупный дисплей в новой серии - 6.8 дюйма. Вместе с тем, эксперты утверждают, что смартфон будет иметь:

Обновленный дизайн с плоскими границами (в предыдущих моделях, они были изогнутыми);

Стоимость базового варианта, от 999 до 1 099 долларов;

Фирменный процессор Tensor G4 и чип, отвечающий за безопасность Titan M2;

“Оперативку” 16 Гб и встроенную память, минимум 128Гб;

Если верить последним инсайдам, батарею 5 060 мАч с быстрой зарядкой 45Вт.

Что до экрана, он будет не только большим, но и ярким благодаря пиковому показателю в 3 000 нит. Также, OLED-сенсор будет выдавать разрешение 2992х1344п. А, защита дисплея будет поддерживаться технологией Gorilla Glass Victus 2 с отверстием для селфи-камеры 42Мп.

Дополнительные преимущества Pixel 9 Pro XL

Если резюмировать общие преимущества девятой серии “пиксельфонов”, они получат множество полезных новшеств. Например, все ее модели будут оснащены ультразвуковыми сканерами отпечатков, OLED-экранами от Samsung M14 и качественными камерами. В частности, “Прошки” укомплектованы тройной камерой, включающей: основной модуль на 50Мп, перископический блок на 48Мп и сверх-широкоугольный - 48Мп.

Попутно, вариация XL будет поставляться с фирменными ИИ-опциями вроде Pixel Studio, создающей яркие и оригинальные картинки. Также, ее можно будет подобрать с желаемым объемом дополнительной памяти: 128, 256Гб и 1Тб. Второй тип конфигурации, скорее всего, будет стоить в районе 1 199 долларов, а третий - пока не известно.