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Военное обозрение

«Нужны для новых бригад»: Украина одобрила поставку шведских БТР PBV 302

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Украины официально одобрило развертывание в своих вооруженных силах шведских бронетранспортеров Pansarbandvagn 302 (PBV 302). Согласие на поставку определенных типов техники выдается в рамках распределения средств, выделяемых западными странами: в случае если Киев считает, что имеются более нужные изделия, то он может отказаться от предлагаемых. Это, впрочем, происходит крайне редко и ВСУ почти всегда берут то, что даётся, а сама процедура одобрения поставок носит формальный характер.

В мае текущего года Стокгольм заявил о предоставлении Украине военной помощи на сумму в $7,3 млрд в течение трех лет. В частности, Швеция намеревается передать ВСУ весь свой парк БТР PBV 302, состоящий из 239 машин.

Украинская армия формирует ряд новых бригад и поэтому нуждается в бронетехнике для пехотных рот. В связи с этим Швеция пожертвует весь свой запас PBV 302

- заявило тогда шведское правительство.

Данная модель, разработанная в 1960-х годах компанией Hägglund Söner, была принята на вооружение Швеции в 1966 году и выступала в роли основного армейского БТР до её снятия со службы в 2014 году, уступив место современной БМП CV90.

Хотя Украина нуждается в большем количестве бронетехники, нельзя отрицать тот факт, что PBV 302 устарела. Очень устарела

- говорится в издании Kyiv Independent.

Источник изображения: topwar.ru

PBV 302 способна перевозить 8 солдат и экипаж из 3 человек. Как пояснили в Минобороны Украины, данная техника способна «передвигаться по пересеченной местности, а также по мягким и нестабильным поверхностям, таким как грязь и песок, и преодолевать водные препятствия». Она обладает 20-мм автоматической пушкой Hispano-Suiza и «лобовой броней, рассчитанной на то, чтобы выдерживать прямое попадание 20-мм снаряда». 270-сильный дизельный двигатель позволяет «развивать скорость более 60 км/ч».

Дело в том, что ни одна из этих характеристик не производит особого впечатления, учитывая современное поле боя, особенно если принять во внимание постоянную угрозу со стороны беспилотников

- отмечается в издании.

После снятия с вооружения PBV 302 Швеция перешла на гораздо более современную БМП CV90. Она также может преодолевать труднопроходимую местность, оснащена гораздо более мощной 40-мм автоматической пушкой Bofors L/70 или 35-мм/50 АП Bushmaster, а её лобовая броня способна выдерживать более крупные 30-мм снаряды. Кроме того, CV90 снаряжена станцией РЭБ для защиты от дронов а более мощный двигатель позволяет развивать скорость до 70 км/ч.

Как указывается, Швеция поставила Украине около 50 единиц CV90, а также имеются планы наладить совместное производство до 1000 машин этого типа. Наряду с примерно 190 полученными из США Bradley, CV90 рассматривается как наиболее оптимальная техника для механизированных боевых порядков.

Однако в настоящее время Украине просто не хватает CV90 или Bradley, чтобы удовлетворить спрос армии, поэтому этот пробел будет заполняться старыми моделями, такими как PBV 302

- говорится в издании.

Со своей стороны отметим, что CV90 или Bradley не являются панацеей для украинской армии, так как эти модели постоянно поражаются российскими войсками на поле боя.

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Швеция
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