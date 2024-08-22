Боррель поддержал нападение ВСУ на Курскую область

Глава дипслужбы ЕС также пригласил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в Брюссель

БРЮССЕЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой о поддержке вторжения украинских формирований в Курскую область и пригласил его в Брюссель на неформальную встречу глав МИД и министров обороны ЕС 29-30 августа.

"Я заявил Дмитрию Кулебе, что ЕС полностью поддерживает борьбу Украины, - написал Боррель в X (ранее Twitter). - Я ожидаю встречи с ним в Брюсселе для обсуждения с министрами иностранных дел и обороны ЕС на следующей неделе, как усилить поддержку ЕС Украины".

При этом атаку на Курскую область он назвал "сильным ударом по пропаганде" России.