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ТАСС

Боррель поддержал нападение ВСУ на Курскую область

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Источник изображения: Alberto Ortega/ Europa Press via Getty Images

Глава дипслужбы ЕС также пригласил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в Брюссель

БРЮССЕЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой о поддержке вторжения украинских формирований в Курскую область и пригласил его в Брюссель на неформальную встречу глав МИД и министров обороны ЕС 29-30 августа.

"Я заявил Дмитрию Кулебе, что ЕС полностью поддерживает борьбу Украины, - написал Боррель в X (ранее Twitter). - Я ожидаю встречи с ним в Брюсселе для обсуждения с министрами иностранных дел и обороны ЕС на следующей неделе, как усилить поддержку ЕС Украины".

При этом атаку на Курскую область он назвал "сильным ударом по пропаганде" России. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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