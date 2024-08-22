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ТАСС

Зонд "Чандраян-3" обнаружил следы древнего "океана магмы" у южного полюса Луны

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Чандраян-3
Чандраян-3.
Источник изображения: iz.ru

Как отметили ученые, это открытие подтверждает теорию о процессе формирования Луны

ТАСС, 21 августа. Луноход миссии "Чандраян-3" изучил химический состав пород на южном полюсе Луны и обнаружил свидетельства того, что значительная часть южных приполярных регионов спутника Земли возникла в результате застывания гигантского "океана магмы" в первые эпохи существования Солнечной системы. Это открытие подтверждает теорию о процессе формирования Луны, пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Nature.

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"Мы использовали рентгеновский спектрометр APXS на борту лунохода "Прагьян" для изучения состава пород в 23 разных точках на южном полюсе Луны, расположенных неподалеку от места посадки "Чандраяна-3". Эти замеры указали на то, что эта часть поверхности Луны покрыта слоем ферроановых анортозитов, возникших в результате медленного застывания "океана магмы", - говорится в исследовании.

К такому выводу пришли индийские планетологи под руководством профессора Физической исследовательской лаборатории в Ахмедабаде Сантоша Вадвале при изучении данных, которые были собраны научными приборами лунохода "Прагьян", доставленного год назад на поверхность Луны миссией "Чандраян-3". После посадки луноход проехал свыше 100 м по поверхности Луны и провел 23 серии замеров в окрестностях кратеров Манцини и Богуславский при помощи спектрометра APXS.

Эти замеры, как отмечают ученые, позволили им оценить количество кремния, титана, алюминия, железа, марганца, магния, кальция и других элементов в местных лунных породах, определить их минеральный состав и определить то, насколько сильно отличаются друг от друга в этом отношении соседние регионы кратеров и равнинных участков приполярных регионов Луны. Подобные данные, как отмечают ученые, очень важны для проверки корректности схожих замеров, которые проводятся при помощи орбитальных лунных зондов.

Проведенные исследователями расчеты указали, что породы во всех 23 точках на поверхности Луны, которые были изучены "Прагьяном", состояли из схожего набора горных пород, в которых доминирующую роль играли минералы, составляющие основу так называемых ферроановых анортозитов. Так геологи называют особый класс горных пород, который обычно образуется в результате медленного застывания больших скоплений магмы на Земле и других каменистых планетах.

Схожие, но несколько иные по составу анортозиты были также обнаружены в приэкваториальных регионах Луны советской "Луной-20" и участниками миссии "Аполлон-16". Как считают ученые, присутствие этих минералов в окрестностях южного полюса Луны подтверждает гипотезу о том, что почти все тяжелые лунные минералы оказались в глубинных слоях ее недр, а легкие минералы "всплыли" к ее поверхности в процессе застывания глобального магматического океана, покрывавшего Луну в первые эпохи ее существования.

О миссии "Чандраян-3"

В конце августа 2023 года спускаемый модуль миссии "Чандраян-3" успешно прилунился в районе Южного полюса спутника Земли. Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне - после СССР, США и Китая, и первым государством, осуществившим мягкую посадку на южном полюсе Луны. "Чандраян-3" и доставленный им на Луну ровер "Прагьян" за 14 суток работы собрали массу ценных сведений об устройстве недр южного полюса спутника Земли. 

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