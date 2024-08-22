Боррель призвал снять ограничения на удары по РФ ради переговоров

Глава дипслужбы ЕС отметил, что это защитит Украину

БРЮССЕЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что выступает в поддержку отмены любых ограничений на удары по территории России, полагая, что это защитит Украину и приблизит мирные переговоры.

Как написал в X (ранее Twitter) представитель ЕС, "отмена ограничений на использование военных возможностей против российских военных" целей позволит "спасти жизни и снизить разрушения на Украине" и "способствовать продвижению мирных усилий". Боррель также заявил о поддержке ЕС вторжения ВС Украины в Курскую область.