Эксперт на Первом канале: Если противник пытается сносить наши мосты, то я не понимаю, почему мы не сносим всю серию плотин по Днепру

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Невозможно выигрывать войны, когда одна рука находится за спиной, а к другой вместо боксёрской перчатки привязана подушка. Невозможно выигрывать вооружённые конфликты, если в информационном пространстве не давать объективную картину, а после той или иной неудачи на фронте не проводить разбор полётов.

Казалось бы, очевидные вещи. Но… Эти слова прозвучали на Первом канале, и высказал их военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя как ход СВО в целом, так и происходящее в Курской области - в частности. Ещё раз - наконец-то на федеральном канале.

Владислав Шурыгин подчеркнул, что до сих пор нет достоверной официальной карты, на которой было бы чётко показано, какие именно территории мы потеряли, чтобы понимать, какие территории нашему солдату отвоёвывать своей кровью.

Военный эксперт в эфире крупнейшего федерального канала (и это обращает на себя особое внимание) напомнил, что восстановить контроль над утраченными территориями Курской области обещали за два-три дня.

Шурыгин:

Война – это математика, смешанная с шахматами. Там не бывает чудес. Если командование противника, и я это в плане военной логики понимаю, пытается уничтожать наши мосты, чтобы вынудить нас уйти или как минимум нас отрезать, то я не понимаю, почему до мы до сих пор не сносим всю серию плотин по Днепру. Их уничтожение как минимум на 2-3 недели сорвало бы всю украинскую логистику.

Ведущий эфира Анатолий Кузичев в целом поддержал Владислава Шурыгина, который, помимо всего прочего, указал на изрядную информационную недоработку:

У нас до сих пор какие-то обломки беспилотников так падают, что уничтожают целые нефтебазы. Если наш читатель не будет видеть объективной картины у нас, он просто будет переходить на информресурсы противника. А это может привести к проигрышу в информационной войне.