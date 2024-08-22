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ТАСС

Эксперт: задачами ЧВК США в Курской области могут быть диверсии по заданию ЦРУ

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Наемники американской частной военной компании Forward Observation Group, которые участвуют в нападении на Курскую область
Наемники американской частной военной компании Forward Observation Group, которые участвуют в нападении на Курскую область.
Источник изображения: © Фото : Forward Observations Group

По словам руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, несмотря на то, что FOG известна прежде всего своими пиар-акциями, "за этим шлейфом скрывается абсолютно мрачный шкаф со скелетами"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observations Group (FOG), которая была замечена в Курской области, могла получить от ЦРУ задачу на совершение различных диверсий и провокаций. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Ранее FOG разместила в Instagram (запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) фотографию, на которой трое мужчин в военной форме с оружием в руках и синими повязками позируют на фоне бронеавтомобиля. В качестве локации указана Курская область.

По словам Михайлова, несмотря на то, что FOG известна прежде всего своими пиар-акциями, "за этим шлейфом скрывается абсолютно мрачный шкаф со скелетами". Он отметил, что в организации служат люди, причастные к международному терроризму, также FOG уже была замечена в провокациях с использованием химоружия на Украине и может задействоваться западными спецслужбами для совершения различных диверсий.

"По сути, они являются еще одним инструментом ЦРУ на внешнем контуре, когда под видом таких пиарщиков, рекламщиков, условно говоря, съемочной группы какого-то военного клипа или пропагандистского сюжета, приезжают абсолютно настоящие террористы, подготовленные боевики, которые занимаются практически военными диверсиями, военными провокациями", - сказал эксперт. "Сейчас поднималась тема применения грязного ядерного боеприпаса. <...> Официальные комбатанты вряд ли [за такое] возьмутся. [Подобным] занимаются спецслужбы. И спецслужбы курируют вот такие организации", - сказал эксперт.

Михайлов подчеркнул, что в составе ЧВК "засветились реальные боевики и террористы, выходцы из Южной, Центральной Америки и других регионов мира, выходцы из ближневосточных террористических организаций".

О ситуации с наемниками в Курской области

Во вторник МИД России выразил протест временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс "в связи с провокационными действиями американских репортеров, незаконно проникших в Курскую область для пропагандистского освещения преступлений киевского режима, а также появившимися свидетельствами участия американской ЧВК на стороне ВСУ во вторжении на территорию Российской Федерации". Как также отмечали в МИД РФ, "все иностранные "специалисты" и наемники, нелегально пересекающие границу нашей страны, автоматически становятся законной военной целью для Вооруженных сил Российской Федерации".

О готовящейся Киевом провокации

На прошлой неделе в Минобороны России заявили, что Москва немедленно примет жесткие ответные военные меры в случае реализации Киевом планов по созданию в европейской части континента катастрофы с радиоактивным заражением.

В МИД России также призвали международные организации осудить готовящиеся Киевом провокации на Курской АЭС, отметив, что их результатом может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе. 

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