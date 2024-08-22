Роскосмос объявил состав экипажей для полетов к МКС в 2025-2026 годах

На "Союзе МС-27" в марте 2025 года на станцию отправятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Роскосмос объявил состав экипажей для полетов на пилотируемых кораблях "Союз МС" к Международной космической станции (МКС) на 2025-2026 годы. Об этом журналистам сообщили в госкорпорации.

"Межведомственная комиссия назначила космонавтов и астронавтов в основные и дублирующие экипажи длительных экспедиций, которым предстоит отправиться на Международную космическую станцию на пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2025-2026 годах", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Из планов госкорпорации следует, что на "Союзе МС-27" в марте 2025 года на станцию отправятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. В основной экипаж "Союза МС-28", запуск которого намечен на вторую половину 2025 года, вошли космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов.

Также планируется, что в 2026 году на "Союзе МС-29" к МКС полетят Петр Дубров, Сергей Корсаков и Анна Кикина.

В Роскосмосе уточнили, что астронавт Ким отправится на МКС по программе перекрестных полетов на корабле "Союз МС". По этому же договору российский космонавт Кирилл Песков полетит на американском корабле Crew Dragon, запуск которого намечен на февраль.