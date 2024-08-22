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ТАСС

Летчики морской авиации Балтфлота отрабатывают огневую поддержку сухопутных сил

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Су-30СМ2.
Су-30СМ2.
Источник изображения: ОАК

В плановых полетах морской авиации флота задействовано до 10 многоцелевых истребителей и бомбардировщиков

КАЛИНИНГРАД, 21 августа. /ТАСС/. Экипажи до 10 многоцелевых истребителей и бомбардировщиков смешанного авиационного полка авиасоединения морской авиации Балтийского флота задействованы в учебно-тренировочных полетах, в ходе которых отрабатывают задачи огневой поддержки сухопутных сил флота, уничтожению военной техники и живой силы противника, сообщила пресс-служба флота. Учения проводятся над материковой частью Калининградской области и акваторией Балтийского моря.

"В ходе полетов экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-30СМ2, а также фронтовых бомбардировщиков Су-24М разыгрывают тактические эпизоды по отработке задач по предназначению - огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники, живой силы и надводных кораблей условного противника, а также ведению воздушной разведки", - говорится в сообщении.

Кроме того, летчики истребителей Су-30СМ и Су-30СМ2 отрабатывают наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки в небе, технику пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях с условным использованием вооружения многоцелевых истребителей, отметили военные.

"В общей сложности в плановых полетах морской авиации флота задействовано до 10 многоцелевых истребителей и бомбардировщиков", - уточнила пресс-служба.

О самолетах

Су-24 - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.

Су-30СМ (серийный модернизированный) - является двухместным многофункциональным истребителем поколения 4++. Он предназначен для уничтожения как воздушных, так и наземных (надводных) целей широкой номенклатурой управляемого и неуправляемого вооружения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность".

Основным отличием модернизированного многоцелевого истребителя Су-30СМ2 от его предшественника Су-30СМ является то, что в нем произведена замена импортного оборудования на отечественные аналоги. Истребитель получил улучшенные тактико-технические характеристики оптико-электронного прицельно-навигационного комплекса, комплекса средств радиоэлектронного противодействия, радиолокационной системы управления с обеспечением увеличения дальности обнаружения воздушных целей. Кроме того, расширена номенклатура применяемых управляемых авиационных средств поражения класса "воздух - воздух", "воздух - поверхность" по воздушным, наземным, в том числе радиолокационным и морским целям с увеличением дальности их применения. 

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