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В США объяснили «ограниченное использование» Су-57 в рамках СВО

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости.

TNI: Россия ограниченно использует истребитель Су-57 в рамках СВО

Россия ограниченно использует истребитель пятого поколения Су-57 в рамках специальной военной операции (СВО), поскольку намерена продавать его за рубеж, объясняет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Ставрос Атламазоглу.

«Москва удерживает Су-57 от поля боя, чтобы защитить свою международную репутацию, поскольку Россия хочет продавать самолеты за границу», — пишет автор.

Обозреватель напоминает, что российский истребитель вооружен, в частности, боеприпасами типа «воздух-воздух» и «воздух-земля», включая ракеты типа «воздух-воздух» с тепловым наведением Р-73 и ракеты типа «воздух-воздух» с радиолокационным наведением Р-27, а также планирующие и гиперзвуковые боеприпасы.

Автор уверяет, что Россия ежегодно экспортирует вооружения на сумму от пяти до восьми миллиардов долларов.

Ранее первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что проект российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата «Охотник», который выступит ведомым истребителя Су-57, будет выполнен в срок.

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