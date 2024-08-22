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Военное обозрение

Президент Сербии обсудил с представителем НАТО вопросы безопасности в Косово

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Источник изображения: topwar.ru

Глава сербского государства Александр Вучич встретился сегодня с помощником генерального секретаря Североатлантического альянса по политическим вопросам и политике безопасности Борисом Руге. Президент обсудил с высокопоставленным представителем НАТО вопросы безопасности в самопровозглашенной Республике Косово, которая юридически подчинена Белграду и считается автономным краем Косово и Метохия в составе Сербии, но фактически не контролируется властями страны.

О проведенной беседе Вучич написал на своей странице в социально сети.

Хорошая встреча с Борисом Руге по важнейшим вопросам безопасности в Косово и Метохии и возможным последствиям продолжения односторонних действий режима Курти

- пишет Вучич.

Он отметил, что постоянный риск эскалации напряженности, к которой ведут безответственные решения и действия режима косовского премьер-министра Альбина Курти, негативно отражаются на сербском населении Косово и Метохии. Оно живет сейчас в постоянном страхе за свою жизнь и имущество.

Источник изображения: topwar.ru

Вучич считает, что политика официальной Приштины значительно усложняет ситуация в регионе. В то же время Белград старается вернуться в рамки открытого диалога с косовскими властями.

Ранее Вучич заявлял, что Сербия стремится к значительному укреплению своих Вооруженных сил. Причиной тому является нежелание этой страны вступать в НАТО и стремление решать вопросы обеспечения своей безопасности самостоятельно.

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Сербия
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NATO
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