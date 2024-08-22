Противник опубликовал кадры ударов РСЗО HIMARS по понтонным переправам в Курской области

Источник изображения: topwar.ru

Украинские ресурсы опубликовали кадры ударов РСЗО HIMARS по понтонным переправам, наводимым российской армией через реку Сейм в Глушковском районе Курской области.

Для ударов по уже наведенному понтонному мосту боевики применили ракеты M31A1 с осколочно-фугасной боевой частью, одновременно поразив небронированную инженерную технику кассетными боеприпасами M30A1, боевая часть которых содержит вольфрамовые шарики.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

После уничтожения ВСУ трех стационарных мостов, соединяющих Глушковский район с остальной Курской областью, все снабжение российской группировки на восточном берегу реки Сейм, а также эвакуация остатков мирного населения осуществляется посредством понтонных и лодочных переправ.

Таким образом, можно отметить, что ВСУ пытаются повторить свою тактику лета-осени 2022 года, направленную на изоляцию района боевых действий в Херсонской области, когда систематически наносились удары по российским переправам через Днепр. Ситуация осложняется тем, что, помимо РСЗО HIMARS, противник теперь располагает поставленными Западом корректируемыми авиабомбами, а также FPV-дронами.

Однако, в настоящее время перспективы занять эту территорию, взорвав мосты, у ВСУ практически полностью отсутствуют. Однако, украинские боевики могут открыть еще одно направление через населенный пункт Теткино, который регулярно обстреливается формированиями ВСУ.

Учитывая существование этих угроз, российское командование создало группировки войск "Курск", "Белгород" и "Брянск", чтобы иметь возможность оперативно пресечь попытки противника расширить линию боевого соприкосновения, атаковав в том числе и со стороны Брянской области.