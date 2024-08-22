Войти
bmpd.livejournal.com

Разведка и оборона

200
0
0

Одной из причин недавнего успешного прорыва ВСУ на территорию Курской области является то, что руководство не доверилось докладам разведки о возможном вторжении.

Вопрос работы разведки и отношения к разведданным стоит остро и давно обсуждается в профессиональной и научной среде. Совокупность выводов этих обсуждений и открытое их распространение в разведывательном сообществе помогает разрабатывать методы разведки, соответствующие современным потребностям.

В Центре анализа стратегий и технологий "ЦАСТ" есть несколько изданий, которые помогут разобраться в этом вопросе и понять систему работы разведки и её важность для обороны:

1. Книга "Почему разведка терпит неудачу. Уроки войны в Иране и Ираке."

2. Книга "Военная разведка"

3. Книга "Война среди стен"

ЦАСТ продаёт последние экземпляры книг, поэтому спешите приобрести!

- Магазин ЦАСТ

- Озон

- Авито

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.08 05:16
  • 3963
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.08 03:49
  • 6
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 21.08 19:49
  • 573
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.08 15:08
  • 1
Защита генерала Попова: Подписи экс-командующего 58-й армией в документах по делу оказались поддельными
  • 21.08 13:59
  • 1
COTECMAR и Damen построят новые фрегаты для ВМС Колумбии
  • 21.08 13:32
  • 1
В зоне СВО защитили бронеавтомобили бревнами
  • 21.08 13:17
  • 2
Военный потенциал РФ в Арктике намного опережает возможности всех вместе взятых государств региона - Патрушев
  • 21.08 09:33
  • 2
В Монголии прошла церемония открытия российско-монгольских учений «Селенга-2024»
  • 21.08 01:09
  • 2
Военный эксперт: АПЛ типа "Ясень-М" существенно повысят потенциал флота
  • 20.08 22:53
  • 1
Financial Times: Украина потеряла половину необходимого для зимы объема энергомощностей
  • 20.08 22:45
  • 1
Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию взрывов на «Северных потоках»
  • 20.08 22:41
  • 1
ВС Приднестровья начали оснащать танки Т-64 антидроновой защитой по опыту российской СВО
  • 20.08 22:24
  • 3
ВС России начали испытания обновленных FPV-дронов
  • 20.08 22:19
  • 1
В России представили безэкипажную «Мурену»
  • 20.08 22:11
  • 1
Облик универсального корабля для службы в Арктике определят в августе