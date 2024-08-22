Разведка и оборона

Одной из причин недавнего успешного прорыва ВСУ на территорию Курской области является то, что руководство не доверилось докладам разведки о возможном вторжении.

Вопрос работы разведки и отношения к разведданным стоит остро и давно обсуждается в профессиональной и научной среде. Совокупность выводов этих обсуждений и открытое их распространение в разведывательном сообществе помогает разрабатывать методы разведки, соответствующие современным потребностям.

В Центре анализа стратегий и технологий "ЦАСТ" есть несколько изданий, которые помогут разобраться в этом вопросе и понять систему работы разведки и её важность для обороны:

1. Книга "Почему разведка терпит неудачу. Уроки войны в Иране и Ираке."

2. Книга "Военная разведка"

3. Книга "Война среди стен"

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