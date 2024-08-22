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РИА Новости

По делу генерала Булгакова проходят еще два фигуранта

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Экс-заместитель Министра обороны РФ Дмитрий Булгаков. Архивное фото
Экс-заместитель Министра обороны РФ Дмитрий Булгаков. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Колчин

По делу генерала Булгакова проходят еще два фигуранта, их заключили под стражу

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. По делу бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова проходят ещё два фигуранта, они заключены под стражу, следует из материалов дела, озвученных сегодня в Мосгорсуде, передает корреспондент РИА Новости.

Сегодня Мосгорсуд признал законным арест Булгакова на срок до 25 сентября.

"В рамках данного дела под стражей содержатся гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев, а также Геннадий Селезнев", - указано в материалах.

Генералу предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле.

По данным газеты "Коммерсант", уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, сообщало издание.

Адвокат Сергей Севрук рассказал РИА Новости, что Булгакову вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал - они находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания".

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Россия
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Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий
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