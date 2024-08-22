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ТАСС

Астронавт из Индии отправится на МКС весной 2025 года

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МКС
МКС.
Источник изображения: NASA

Это произойдет в рамках совместной миссии с NASA, заявил госминистр Джитендра Сингх, курирующий в индийском правительстве космическую и атомную отрасли

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 августа. /ТАСС/. Индия к апрелю будущего года отправит на Международную космическую станцию (МКС) своего астронавта. Об этом заявил госминистр Джитендра Сингх, курирующий в индийском правительстве космическую и атомную отрасли.

"Индийский астронавт отправится на МКС к апрелю следующего года", - сказал он на пресс-конференции в преддверии первого в истории празднования в Индии Национального дня космоса, который был учрежден правительством в честь успешного прилунения спускаемого модуля индийской миссии "Чандраян-3" в районе Южного полюса спутника Земли 23 августа прошлого года.

Индийский астронавт отправится на МКС в рамках совместной инициативы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Индийской организации космических исследований (ISRO).

Для участия в индийско-американской миссии на МКС в качестве основного претендента выбран капитан Шубханшу Шукла. Запасным стал капитан Прасант Балакришнан Наир. ISRO сообщила, что в ходе миссии им предстоит провести научные исследования и эксперименты по демонстрации технологий на борту МКС.

Индия и США договорились о возможности совместной миссии двух государств на МКС в ходе визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон в июне 2023 года. Тогда же Моди подтвердил, что его страна присоединяется к американским предложениям о нормах поведения в космосе, получившим название "Соглашения Артемиды". Эти соглашения были заключены по инициативе США с космическими ведомствами некоторых стран Запада в 2020 году, затем к ним присоединились другие страны. Они имеют рекомендательный характер и предусматривают сотрудничество в области гражданского исследования космического пространства, в том числе Луны, Марса и других небесных тел Солнечной системы. 

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