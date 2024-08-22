"Калашников" сверх плана поставил в Курскую область дроны "Кубы"

Это стало возможно благодаря эффективному операционному управлению и глубокой модернизации производства, сообщили в концерне

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" сверх плана поставил в войска дроны-камкиадзе "Куб" по контрактам на 2024 год с увеличенным боевым могуществом, применяемые в отражении попытки атаки в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в концерне.

"АО "Концерн "Калашников" в очередной раз выполнило опережающую отгрузку управляемых барражирующих боеприпасов (УББ) "Куб", предусмотренную контрактами на 2024 год. Изделия производства "Калашникова" отправлены в адрес заказчика в объеме, существенно превышающем заявленный план, что стало возможным благодаря эффективному операционному управлению и глубокой модернизации производства", - говорится в сообщении концерна.

Президент "Калашникова" Алан Лушников указал на востребованность этих дронов-камикадзе в зоне боевых действий. "Так, в районе боестолкновений в Курской области "Кубы" активно применяют против вражеской военной техники", - приводят его слова в концерне.