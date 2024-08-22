Войти
ТАСС

МИД ФРГ: Украина сможет успешно вести переговоры о мире, если будет сильна

182
0
0
Флаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза.
Источник изображения: Global Look Press/Monika Skolimowska

Представитель ведомства Себастьян Фишер отметил, что "успешно вести их она может только в том случае, если у нее будут для этого средства, а к ним относится и оружие"

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. В МИД Германии считают, что Украина сможет успешно вести переговоры о мире только в том случае, если будет достаточно сильна и будет иметь для этого средства, к которым относится и оружие. С таким заявлением выступил на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Себастьян Фишер.

"Дело в том, что если мирные переговоры должны произойти, то Украина должна быть достаточна сильна, чтобы их вести. Успешно вести их она может только в том случае, если у нее будут для этого средства, а к ним относится и оружие", - утверждал Фишер.

Комментируя заявление премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, призвавшего ранее к дипломатическому урегулированию конфликта, представитель МИД утверждал, что якобы именно Россия "не готова к переговорам" и что РФ "могла бы в любой момент положить конец" конфликту, если "прекратит боевые действия, отведет свои войска и восстановит соответствующее международному праву состояние". "В этой связи я задаю себе вопрос, с чем связывает господин Кречмер все эти размышления?" - сказал Фишер.

Вскоре после начала специальной военной операции Россия и Украина начали вести переговоры: сначала на территории Белоруссии, а в конце марта 2022 года - в Стамбуле. К этому моменту делегации парафировали проект соглашения, который, в частности, предусматривал обязательства Украины по нейтральному, внеблоковому статусу, отказ Киева от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное, а также запрет пропаганды на Украине идей нацизма и неонацизма.

Однако переговорный процесс был прерван Украиной в одностороннем порядке. Как позднее признал глава украинской делегации Давид Арахамия, это произошло по предложению занимавшего в то время пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который специально прибыл в Киев. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Великобритания
Германия
Россия
Украина
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.08 05:16
  • 3963
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.08 03:49
  • 6
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 21.08 19:49
  • 573
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.08 15:08
  • 1
Защита генерала Попова: Подписи экс-командующего 58-й армией в документах по делу оказались поддельными
  • 21.08 13:59
  • 1
COTECMAR и Damen построят новые фрегаты для ВМС Колумбии
  • 21.08 13:32
  • 1
В зоне СВО защитили бронеавтомобили бревнами
  • 21.08 13:17
  • 2
Военный потенциал РФ в Арктике намного опережает возможности всех вместе взятых государств региона - Патрушев
  • 21.08 09:33
  • 2
В Монголии прошла церемония открытия российско-монгольских учений «Селенга-2024»
  • 21.08 01:09
  • 2
Военный эксперт: АПЛ типа "Ясень-М" существенно повысят потенциал флота
  • 20.08 22:53
  • 1
Financial Times: Украина потеряла половину необходимого для зимы объема энергомощностей
  • 20.08 22:45
  • 1
Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию взрывов на «Северных потоках»
  • 20.08 22:41
  • 1
ВС Приднестровья начали оснащать танки Т-64 антидроновой защитой по опыту российской СВО
  • 20.08 22:24
  • 3
ВС России начали испытания обновленных FPV-дронов
  • 20.08 22:19
  • 1
В России представили безэкипажную «Мурену»
  • 20.08 22:11
  • 1
Облик универсального корабля для службы в Арктике определят в августе