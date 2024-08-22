МИД ФРГ: Украина сможет успешно вести переговоры о мире, если будет сильна

Представитель ведомства Себастьян Фишер отметил, что "успешно вести их она может только в том случае, если у нее будут для этого средства, а к ним относится и оружие"

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. В МИД Германии считают, что Украина сможет успешно вести переговоры о мире только в том случае, если будет достаточно сильна и будет иметь для этого средства, к которым относится и оружие. С таким заявлением выступил на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Себастьян Фишер.

"Дело в том, что если мирные переговоры должны произойти, то Украина должна быть достаточна сильна, чтобы их вести. Успешно вести их она может только в том случае, если у нее будут для этого средства, а к ним относится и оружие", - утверждал Фишер.

Комментируя заявление премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, призвавшего ранее к дипломатическому урегулированию конфликта, представитель МИД утверждал, что якобы именно Россия "не готова к переговорам" и что РФ "могла бы в любой момент положить конец" конфликту, если "прекратит боевые действия, отведет свои войска и восстановит соответствующее международному праву состояние". "В этой связи я задаю себе вопрос, с чем связывает господин Кречмер все эти размышления?" - сказал Фишер.

Вскоре после начала специальной военной операции Россия и Украина начали вести переговоры: сначала на территории Белоруссии, а в конце марта 2022 года - в Стамбуле. К этому моменту делегации парафировали проект соглашения, который, в частности, предусматривал обязательства Украины по нейтральному, внеблоковому статусу, отказ Киева от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное, а также запрет пропаганды на Украине идей нацизма и неонацизма.

Однако переговорный процесс был прерван Украиной в одностороннем порядке. Как позднее признал глава украинской делегации Давид Арахамия, это произошло по предложению занимавшего в то время пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который специально прибыл в Киев.