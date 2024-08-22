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РИА Новости

МИД предупредил, что будет с террористами, напавшими на Курскую область

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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Захарова: выживших в бою террористов ВСУ будут преследовать без срока давности

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Террористы ВСУ, которых в ходе боев не постигнет справедливое возмездие за деяния в Курской области и других регионах России, будут преследоваться без срока давности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Свидетельства о множестве варварских преступлений украинских боевиков против мирного населения Курской области - речь идет об убийствах, уничтожении жилых домов, угоне в плен граждан России, избиении, издевательствах, мародерстве, равно как и теракты в других регионах, удары по Запорожской атомной электростанции - все это тщательно фиксируется, все это находится в работе у российских следственных органов. И те террористы, кого не постигнет справедливое возмездие в ходе боевых действий, будут преследоваться без срока давности, пока не понесут неотвратимое наказание", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.

Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков.

Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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