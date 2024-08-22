РКЦ "Прогресс" ведет работы, чтобы снизить вероятность разрушения спутников

Космические аппараты "Ресурс-П" предназначены для высокодетального, широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения за поверхностью Земли в интересах Минприроды, МЧС, Минсельхоза, Росреестра, Росгидромета и Росрыболовства

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Работы, нацеленные на снижение вероятности разрушения спутниковых аппаратов на орбите, ведутся в Ракетно-космическом центре "Прогресс" (РКЦ, входит в Роскосмос). Об этом в интервью порталу Pro Космос рассказал глава центра Дмитрий Баранов.

В июне 2024 года Космическое командование ВС США заявило, что российский аппарат "Ресурс-П" №1 якобы разрушился на околоземной орбите. Аппарат был создан в РКЦ "Прогресс".

"Да, такие работы [по снижению вероятности разрушения спутников на орбите] ведутся", - ответил Баранов на соответствующий вопрос. Он напомнил, что первый "Ресурс-П" был выведен из эксплуатации еще в январе 2022 года и к моменту своего разрушения "давно находился в неконтролируемом полете".

Космические аппараты "Ресурс-П" предназначены для высокодетального, широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения за поверхностью Земли в интересах Минприроды, МЧС, Минсельхоза, Росреестра, Росгидромета и Росрыболовства. Срок активного существования аппарата на орбите составляет пять лет.