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ТАСС

В РФ вырос приток добровольцев после нападения ВСУ на Курскую область

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Штурмовики добровольческого подразделения ВС РФ
Штурмовики добровольческого подразделения ВС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Аверин

Очень много людей оказывают волонтерскую помощь беженцам из приграничных территорий, отметил член президиума общероссийской организации "Офицеры России" полковник Тимур Сыртланов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Значительно вырос в России приток добровольцев, заключивших контракты с Минобороны после нападения ВСУ на Курскую область, сообщил ТАСС член президиума общероссийской организации "Офицеры России" полковник Тимур Сыртланов.

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"Достаточное количество людей не только из Курска и близлежащих регионов, но и в Москве, как только стали получать новости о нападении на Курскую область со стороны украинских террористов, пришли в пункты призыва и заключили контракты и выдвинулись на защиту Родины", - сказал Сыртланов.

Он уточнил, что ведется ликвидация террористических групп с Украины.

"Как всегда русских людей война и какие-то происшествия, чрезвычайные ситуации объединяют, и нынешняя ситуация на границе не стала исключением. Очень много людей оказывают волонтерскую помощь беженцам из приграничных территорий", - отметил он.

Массированная атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа. В регионе действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. Более 122 тыс. человек отселены из 9 приграничных районов. Пункты временного размещения для жителей Курской области открыты в 24 регионах РФ. По информации Минобороны, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял уже более 4 130 военных и 58 танков. 

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Страны
Россия
Украина
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