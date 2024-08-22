В РФ вырос приток добровольцев после нападения ВСУ на Курскую область

Очень много людей оказывают волонтерскую помощь беженцам из приграничных территорий, отметил член президиума общероссийской организации "Офицеры России" полковник Тимур Сыртланов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Значительно вырос в России приток добровольцев, заключивших контракты с Минобороны после нападения ВСУ на Курскую область, сообщил ТАСС член президиума общероссийской организации "Офицеры России" полковник Тимур Сыртланов.

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"Достаточное количество людей не только из Курска и близлежащих регионов, но и в Москве, как только стали получать новости о нападении на Курскую область со стороны украинских террористов, пришли в пункты призыва и заключили контракты и выдвинулись на защиту Родины", - сказал Сыртланов.

Он уточнил, что ведется ликвидация террористических групп с Украины.

"Как всегда русских людей война и какие-то происшествия, чрезвычайные ситуации объединяют, и нынешняя ситуация на границе не стала исключением. Очень много людей оказывают волонтерскую помощь беженцам из приграничных территорий", - отметил он.

Массированная атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа. В регионе действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. Более 122 тыс. человек отселены из 9 приграничных районов. Пункты временного размещения для жителей Курской области открыты в 24 регионах РФ. По информации Минобороны, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял уже более 4 130 военных и 58 танков.