Эксперт по дронам Кондратьев: дрон «Баба-яга» можно сбить другими беспилотниками

Украинский дрон «Баба-яга» отличается рядом преимуществ, однако его нельзя назвать неуязвимым. Об этом 21 августа в беседе с «Известиями» заявил основатель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

Он рассказал, что «Баба-яга» — большой дрон, созданный на раме сельскохозяйственного беспилотника. Так, он оборудован системой связи Starlink, которая передает информацию оператору через низкоорбитальные спутники с большой скоростью — 500 Мбит/с. Кроме того, дрон можно запрограммировать на конкретный маршрут.

«Попасть в него со стрелкового оружия сложно, но возможно. <...> Задачу боевую нужно решать. Как ее решают наши бойцы? Поднимают дрон мультироторного типа: днем с видеокамерой, а ночью с тепловизором. Он зависает в воздухе, и военные смотрят свысока на подлеты этой «Бабы-яги», и дальше, когда они замечают «Бабу-ягу», они начинают ее сбивать FPV-дронами», — пояснил эксперт.

По его словам, данная методика оказалась очень эффективной. Так, российские военные могут спокойно противостоять атакам украинского беспилотника данного типа. Собеседник издания рассказал, что постоянно получает видео, как бойцы армии России «крошат «Баб-яг».

Минобороны РФ также публикует кадры поражения украинского беспилотника. Например, 11 августа сообщалось, что российский оператор FPV-дрона обезвредил «Бабу-ягу» в приграничном районе Курской области.

Днем ранее, 10 августа, стало известно, что расчеты беспилотных летательных аппаратов штурмового отряда 1-й отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» бригады Южной группировки войск сбили очередной дрон данного типа.

Кондратьев также сообщил 16 августа, что российский ответ «Бабе-яге», «Ночная ведьма», в отличие от украинского дрона умеет сканировать эфир, что усложняет ее обнаружение и перехват. Специалист подчеркнул, что «Ночная ведьма» — более технологичный и адаптированный к современным условиям аналог «Бабы-яги».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.